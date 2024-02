Wanklov motor se ne poslavlja

Mazda ne misli obupati, ko gre za njeno dediščino – tako imenovani rotacijski ali wanklov motor. Ta bencinski agregat z vrtečim se batom je nekoč poganjal njihove športne avtomobile, najprej v cosmu sportu leta 1967, nazadnje pa v mazdi RX8 do leta 2012. Lani so ga pripravili kot podaljševalnik dosega za električni model MX-30e. Takšna bo njegova vloga tudi v prihodnje, ne bo več skrbel za vrtenje koles, ampak bo deloval kot generator električne energije, da bi imeli električni avtomobili z njim večji doseg in bi potrebovali manjše baterije.

Podjetje iz Hirošime se je nedavno odločilo, da bo za razvoj rotacijskega motorja v novem času ustanovilo posebno skupino, v kateri bo 36 inženirjev, ki se bodo ukvarjali le s tem področjem. Motor bodo čim bolj prilagajali sodobnemu času. Pri tem se spomnimo njihove zadnje študije na lanski razstavi v Tokiu: mazda iconic SP, kupe, ki naj bi bila nekakšna naslednica modela MX-5, je imela vgrajen rotacijski motor z dvema rotorjema za ustvarjanje električne energije, potrebne za pogon električnega pogonskega sklopa z močjo 272 kW. Takrat so rekli, da bi lahko deloval na sintetična goriva ali celo na vodik. G. B.