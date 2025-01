Vpliv zime: preprosta rešitev za uspavan libido

Morda ste pod vplivom zimske melanholije ali vam je preprosto prehladno, da bi razmišljali o intimnosti. Če pozimi opažate upad libida, niste edini.

Za ta pojav obstaja znanstvena razlaga in tudi preprosta rešitev.

Zakaj je libido pozimi nižji?

Med kratkimi zimskimi dnevi je težko dobiti dovolj sončne svetlobe.

Zunaj smo običajno oblečeni v debele plasti oblačil, ti omejujejo izpostavljenost kože soncu, kar zavira nastajanje vitamina D v telesu.

Zdrava raven te snovi pa je ključna za dober libido.

FOTO: Gettyimages

Kako vitamin D vpliva na libido?

Glede na rezultate leta 2016 opravljene raziskave, ki so bili objavili v reviji European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, je zdrava raven vitamina D povezana z večjo spolno željo, orgazmično funkcijo in s spolnim zadovoljstvom pri ženskah.

Podobna raziskava iz leta 2018, objavljena v reviji International Journal of Impotence Research, je pokazala, da moški z optimalnimi ravnmi vitamina D dosegajo boljše rezultate v erektilni funkciji, orgazmični funkciji in spolni želji v primerjavi s tistimi, ki trpijo zaradi njegovega pomanjkanja.

FOTO: Prostock-studio/Gettyimages

Dnevni vnos dodatkov vitamina D dokazano povečuje raven testosterona pri moških in zagotavlja bolj zdravo raven estrogena in progesterona pri ženskah.

Preprosta rešitev

Ker testosteron, estrogen in progesteron igrajo ključno vlogo pri spolni želji in vzburjenju, je morda čas, da razmislite o kakovostnem dodatku vitamina D.

Za močnejšo odpornost in tudi za boljši oziroma pogostejši seks, priporoča portal Mindbodygreen.