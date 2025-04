Ravnatelji so včeraj na Brdu poslušali, kako naj ukrepajo v najhujših primerih groženj v vzgoji in izobraževanju. Protokoli so znani, priporočila tudi, hkrati pa so vedno glasnejša opozorila, da se preveč nalaga šoli, medtem ko se ključna vzgoja začne doma. Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je spomnil, da sta šolsko in notranje ministrstvo junija lani podpisali protokol o obveščanju in ukrepanju v primeru groženj, protokol so tudi že posodobili in dopolnili, tako da zdaj že obveščajo tudi prek SMS-sporočil. Policija in šole imajo izdelan protokol obveščanja. Vzgoja mladostniko...