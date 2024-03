Tiguan je na globalni ravni najbolj priljubljen Volkswagnov model, zato ni čudno, da so tudi tretji generaciji namenili toliko pozornosti. Nič drugače ne bo niti v bližnji prihodnosti, saj s tiguanom še naprej nagovarjajo ljudi, ki imajo raje tradicionalne pogone, čeprav bo kmalu pri nas tudi priključni hibrid. Pestra motorizacija Vstopni bencinski motor je 1,5-litrski blagi hibrid (eTSI) v dveh različicah, šibkejši s 130 konjskimi močmi (96 kW) in močnejši s 150 konji (100 kW). Večji dvolitrski bencinski motor (TSI) ima prav tako šibkejšo različico z 204 konji (150 kW) in močnejšo z 265 kon...