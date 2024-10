Vlečeno testo in zavitki: triki z naše kuharske delavnice, ki naredijo veliko razliko (VIDEO)

Testo

Uporabljamo gladko belo moko, bodisi tip 400 ali 500, lahko je tudi namenska. Dodamo ji sol, olje in vodo, to pa najprej zavremo in nato ohladimo na 50 stopinj. Tako se nam bo testo vedno čudovito raztegnilo. Za 2 zavitka potrebujete 300 g moke, 180 ml vode, 2 žlici olja in žličko soli.

Vlečenega testa ne raztegujemo na silo, temveč z njim ravnamo počasi in previdno. Najbolje je, da delovno površino pogrnemo z večjim prtom ali rjuho, ki ju imamo pripravljena le za ta namen – to pomeni, da nista oprana z dišečimi čistili oziroma z mehčalcem.

Če imamo občutek, da se težko razteguje oziroma vleče, ga pustimo nekaj časa počivati in nato nadaljujemo postopek. Najprej ga razvaljamo čim bolj na tanko, nato pa si pomagamo še z rokami.

Narazen ga vlečemo od sredine navzven v smeri urinega kazalca. Pri tem gremo lahko z roko pod testo in vlečemo navzven.

Nadev

Sadne nadeve vedno pokapljamo z limono in malce počakamo, da izpustijo vodo. Če so recimo jabolka zelo sočna, jih rahlo ožamemo, razporedimo po testu, nato pa dodamo tri fino zdrobljene maslene ali cimetove piškote.

Sadne nadeve obogatimo tudi s skuto, oreščki, rozinami ali brusnicami, namočenimi v rum. Priporočljivo je, da skuto nekaj časa pustimo na cedilu, da izpusti odvečno vodo.

Uporabo prepraženih drobtin Jasmina priporoča pri jabolčnem štrudlju le, če so jabolka res zelo sočna, obvezno pa pri tistem iz borovnic ali češenj.

Najpogosteje zastavljeno vprašanje glede jabolčnega nadeva je zagotovo, katera jabolka uporabiti. Jasmina priporoča, da jih za bogat okus kar pomešamo, torej malce kislih, malce sladkih in podobno.

Za jesen je čudovita kombinacija naribane buče maslenke in jabolk v razmerju 1:1.

Peka

Nihče ne mara razmočenega rezultata, da pa dosežemo tisto božansko, naravnost karamelizirano hrustljavost na dnu pekača, moramo upoštevati naslednje korake, ki smo jih z vami že delili TUKAJ.

Ali lahko zavitke pripravimo tudi vnaprej?

Vsekakor, še boljši so, je mnenja Jasmina, saj se v testu še bolj razvije gluten. Na površini se naredijo pravi mali mehurčki in iz pečice ga potegnemo še bolj hrustljavega. Sicer pa priporoča takole: »Preprosto ga pokrijemo in pospravimo v hladilnik, zjutraj pa spečemo. Lahko pa ga tudi zamrznemo, in sicer tako, da še surovega dobro zavijemo v prozorno folijo za živila in pospravimo v zamrzovalnik. Ko ga potrebujemo, ga kar zamrznjenega postavimo v ogreto pečico in spečemo.«

