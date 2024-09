Veste, kaj vse lahko operete v pralnem stroju? To so predmeti, ki jih lahko

Ko kupimo novo napravo, pralni, sušilni ali pomivalni stroj ali pa kaj manjšega, se vsaj sprva trudimo, da bi z njo ravnali v skladu s pravili, da bi nam še dolgo služila. V pralnem stroju denimo nočemo prati pretežkih ali prevelikih reči, takšnih s trdimi detajli, kot so denimo večji gumbi in podobno. Prav tako se najdejo reči, ki se jih v pralni stroj ne upamo položiti, da jih ne bi uničili, kljub temu da na etiketi z navodili proizvajalca jasno piše, da posamezno reč lahko mirne vesti operemo v pralnem stroju, le na nižji temperaturi.

Vzglavnike peremo redno

Redki tudi pomislijo, da bi bilo dobro vsakih nekaj mesecev, idealno na od tri do šest, v pralnem stroju oprati vzglavnike. Le tako bomo namreč ustrezno odstranili morebitne bakterije, neprijetne vonjave in plesen, ki se je nabrala v polnilu. Če smo ravno preležali hujšo virozo, vzglavnik skupaj z vso drugo posteljnino operemo takoj, ko se počutimo bolje. V pralnem stroju lahko brez skrbi peremo tudi vzglavnike, polnjene s perjem, sintetična polnila pa sploh niso težava.

Vzglavnike naj bi oprali na od tri do šest mesecev ter po vsaki virozi, ki jo na njih preležimo.

Le z rednim pranjem bomo uničili morebitne bakterije, neprijetne vonjave in plesen, ki se je nabrala v polnilu. FOTO: Alikaj2582/Getty Images

Vsakih nekaj mesecev bi morali oprati tudi pasja in mačja ležišča. Pri tistih, ki so sestavljena iz polnila in prevleke, operemo vsako posebej, prav tako ju ne peremo skupaj s preostankom perila, če se je na prevleki nabralo veliko dlak, pa jih najprej kolikor je mogoče odstranimo s posebnimi valjčki ali širšim lepilnim trakom, da ne bi kupi dlak ostali v filtru pralnega stroja in ga zamašili.

Če je na ležišču veliko dlak, jih prej odstranimo. FOTO: Tatyanagl/Getty Images

Tudi športni copati

Vsaj po koncu sezone je treba v stroj vtakniti tudi pohodniški nahrbtnik ter torbe za na plažo, če so iz pralnih materialov. Še prej z njih odstranimo zasušeno umazanijo, blato, zemljo, iglice, mivko in podobno, da ne bi poškodovala bobna stroja. Prav tako ne pozabimo pregledati vseh žepov, da se v njih ne skrivajo kakšni ključi, kamni, žvečilke, ki lahko prav tako poškodujejo boben ali torbo.

Pred pranjem pohodniških nahrbtnikov in torb za na plažo obvezno preverimo, ali so žepi res prazni.

Mnogi se otepajo pranja športnih copat v pralnem stroju, nekateri zato, ker se jim to ne zdi higienično, drugi, ker se bojijo, da bo prevračanje težke obutve poškodovalo vzmeti. Oba strahova sta neupravičena. Da pa ne bi poškodovali obutve, izberemo cikel z nižjo temperaturo, ki naj ne presega 30 stopinj Celzija.