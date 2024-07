V dveh letih bo v Sloveniji in na Hrvaškem 105 ultra hitrih polnilnih mest

Petrol namerava razmeroma kmalu v Sloveniji in na Hrvaškem postaviti več kot sto polnilnih mest visoke moči.

»V bistvu nadaljujemo naložbe v nove polnilnice, pri čemer bodo te tokrat ultra hitre, z močjo 150 in 300 kW na polnilno mesto; večinoma bodo postavljene na obstoječih Petrolovih lokacijah ob avtocestnem omrežju. Projekt Cross-E poleg Slovenije zajema tudi Hrvaško: tam bo tretjina polnilnic, dve tretjini pa v Sloveniji. Del polnilne infrastrukture bo namenjen tudi polnjenju električnih tovornjakov,« je povedal Matjaž Janežič, izvršni direktor oddelka Proizvodnja energije, energetske rešitve in mobilnost v Petrolu. Nova polnilna mesta za električna vozila bodo postavili v okviru projektnega konzorcija, pomemben delež naložb bo pokrit z evropskimi nepovratnimi sredstvi.

Poleg Petrola v konzorciju sodelujejo še podjetja Allego, GreenWay in Emobility Solutions. Cilj projekta je omogočiti hitro polnjenje električnih vozil vzdolž cestnega omrežja TEN-T in voznikom ponuditi čim boljšo uporabniško izkušnjo na potovanjih na srednje in dolge razdalje. Skupno bo v Sloveniji in na Hrvaškem 105 ultra hitrih polnilnih mest na 35 lokacijah. Projekt se bo predvidoma končal oktobra 2026.

150–350 kW bo znašala moč ultra hitrih polnilnic.

Skupina Petrol naj bi v postavitev polnilne infrastrukture investirala okoli 20 milijonov evrov, od tega bo pet milijonov evrov nepovratnih sredstev iz EU. Večinoma bodo razširili polnilne zmogljivosti na obstoječih Petrolovih prodajnih mestih ob avtocestah oziroma postavili nekatere nove polnilne točke v njihovi bližini. Te ne smejo biti oddaljene več kot dva kilometra od izhoda z avtoceste (za osebna vozila) oziroma so lahko oddaljene približno tri kilometre ali več pri polnilnicah za tovorna vozila.

Za ultra hitre polnilnice bo potrebna priključna moč od 1 do 2 MW, pravi Matjaž Janežič s Petrola. FOTO: Gašper Boncelj

Polnilni parki z večjimi priključnimi močmi (5–10 MW) bodo po besedah Matjaža Janežiča zahteven izziv; v prvem primeru (1–2 MW) je še možno priklapljanje na distribucijsko omrežje, večji polnilni parki pa se bodo morali priključevati na 110-kilovoltno visokonapetostno omrežje, kar pomeni, da bo nujno tudi sodelovanje sistemskega operaterja prenosnega omrežja Eles. Omenimo, da tudi Eles pripravlja večje polnilne parke, kar pa po Janežičevih besedah ni konkurenca, ampak komplementarna dejavnost z namenom doseganja nacionalnih ciljev oziroma obveznosti do uredb EU in zadovoljitev potreb voznikov električnih vozil.