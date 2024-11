Uredimo bralni kotiček

Veselje do knjig bo otrok dobil le, če mu bomo ponujali knjige, primerne njegovi starosti. Pomembno je tudi, da izberemo tematiko, ki ga zanima. So to živali ali avtomobili? Skupni izlet v knjigarno ali knjižnico je lahko dober začetek navduševanja otroka za svet knjig, vam pa bo ponudil vpogled v to, kaj ga zares zanima. Začnite s slikanicami, saj ga bodo hitro pritegnile in ne bodo delovale zastrašujoče.

Branje naj bo, vsaj na začetku, skupna aktivnost. Uvedite ga v vsakodnevno rutino, na primer pred spanjem. Otroku bo branje postalo nekaj prijetnega že zato, ker bo to počel skupaj z vami. Tako bo imel občutek varnosti in topline, branje pa bo hkrati priložnost za povezovanje z vami. Ko mu berete, spreminjaje intonacijo in oponašajte glasove. Otroci uživajo v razgibanosti in sovražijo monotonost. Naj sodeluje v zgodbi na primer tako, da vsakokrat, ko boste omenili določen lik, na primer račko, oponaša račji glas. Sprašujte ga o tem, kar prebirata. Če je knjiga ilustrirana, naj poišče na ilustraciji določen lik ali predmet. Potem pa naj nariše prizor iz zgodbe, ki sta jo brala.

Otroka nikoli ne silimo v branje.

Otroku uredite bralni kotiček. Za to ne potrebujete veliko prostora in pohištva. Dovolj bosta dobra svetilka in blazina, na katero bo lahko udobno sedel. Naslonjalo je lahko kar stena. Naj bo bralni kotiček čim bolj ličen in pisan, predvsem pa, naj bo v njem čim več različnih knjig.

Ne omejujmo otrokovih želja. FOTO: Paul Bradbury/Getty Images

Ko želite vzbujati otrokovo ljubezen do branja, se ne omejujte. Morda se vam branje stripov ali ljubezenskih romanov ne zdi pravo branje, a lahko prav to spodbudi navdušenje za branje na splošno. Tudi interaktivne knjige z zvočnimi učinki, dvigovanjem zavihkov ali lepljenjem nalepk so dober način za navduševanje otroka nad knjigami.

Uvedite družinski bralni dnevnik, v katerega naj vsak član družine sproti zapisuje naslove knjig, ki jih je prebral. Lahko tudi tekmujete, kdo jih bo dodal več; določite denimo, da bo vsaki prebrani knjigi ali določenemu številu sledila posebna nagrada, na primer izbira, kako preživeti skupen čas ob koncu tedna.

5 do 10 minut je za najmlajše dovolj.

Povežite se s starši enako starih otrok in skupaj ustvarite knjižni klub. Otroci naj vsak mesec preberejo novo knjigo in se o njej pogovarjajo na rednem mesečnem druženju.

K branju z raznimi dogodki spodbujajo tudi slovenske knjižnice in knjigarne. Preverite, ali imajo na sporedu kake dogodke, primerne starosti vašega otroka. Takšni dogodki ga lahko navdihnejo, da želi sam odkrivati knjige.

Tako se krepijo vezi. FOTO: Ryan Mcvay/Getty Images

Priporočena količina branja za otroka na dan je odvisna od njegove starosti, sposobnosti in zanimanja. Za najmlajše je dovolj že od 5 do 10 minut. Bolj kot količina časa je pomembna rednost. Otroci v prvih letih šolanja naj bi na dan brali od 15 do 20 minut, v višjih razredih (9–12 let) lahko berejo sami od 20 do 30 minut na dan. Najstniki (13 let in več) lahko berejo od 30 minut do ene ure na dan, odvisno od interesov in drugih obveznosti.

Otroka nikoli ne silimo v branje. Če pokaže utrujenost ali nezanimanje, je bolje branje skrajšati in mu omogočiti, da ga nadaljuje pozneje.