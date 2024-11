Trik za najbolj hrustljavo piščančjo skorjico (VIDEO)

Pečen piščanec je izjemno priljubljena glavna jed, ki jo na mizo postavimo tako ob običajnih dneh kot posebnih praznikih. Uspešna peka piščanca seveda vključuje nekaj ključnih korakov in trikov, ki zagotavljajo sočno meso in hrustljavo kožo. Pravilno pečen, bo na mizi naredil velik vtis, zato je pomembno, da si za uho zapišemo nekaj kratkih nasvetov, ki jih velja upoštevati, da bo ta jed vedno videti praznično.

Piščanca običajno pečemo na temperaturi med 180 in 200 stopinj Celzija, odvisno od velikosti in želene hrustljavosti. Idealno je, da meso pečemo na rešetki v pekaču, saj se tako maščoba in sokovi nabirajo spodaj, kar omogoča, da je piščanec enakomerno pečen. Če te nimamo, ga lahko položimo direktno v pekač in obložimo s čebulo, korenjem, zeleno in drugo zelenjavo, ki bo prispevala okus k omaki, ki bo nastala iz mesnega soka.

Ravno sok, ki se nabira v pekaču, pa je ključen, da se med peko meso ne bo posušilo. Z njim namreč polivamo piščanca, saj bo tako sočen in mehak. Kako pa poskrbimo, da bo imel hrustljavo skorjo?

Jasmina Pirnar Krope (Yaska) nam je razkrila recept, ki vedno deluje. Ključ je v premazu iz le nekaj skrivnih sestavin, ki ga izjemno hitro zmešamo ter nanesemo na kožo piščanca. Sestavljajo ga gorčica, med in limonov sok. V posodici zmešamo vsakega po dve žlici, dodamo sol in poper, nato pa vse skupaj s čopičem nežno premažemo čez meso.

Piščanca nato pečemo do zlato rjave barve, rezultat pa bo tako hrustljava skorjica, kakršne še niste jedli. Premaz bo seveda botroval tudi odličnemu okusu, saj se sestavine v njem izjemno lepo ujamejo s piščančjim mesom. Trik lahko uporabite tudi pri peki purana ali račke, saj deluje pri vseh vrstah perutnine. In ker je pred nami praznik, ko na mizo navadno postavimo ravno to, lahko Yaskin nasvet preizkusite že takoj.

Priporočamo še: Martinovo pri vinski kraljici in kralju