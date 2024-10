To je starost, pri kateri šele dozorijo človeški možgani

Ameriški nevroznanstvenik Stefan Mindea je razkril, do kdaj se razvijajo možgani, povzema www.msn.com.

Povedal je, da se med 20. in 30. letom v malih sivih celicah dogaja niz pomembnih sprememb, in dodal, da človeški možgani potrebujejo veliko let, da dosežejo zrelost.

Če imate v sredini dvajsetih nenadoma občutek, da ste odrasla oseba, to ni zgolj zaradi drugačnega življenjskega sloga ali začetka kariere.

FOTO: Gettyimages

»Možgani z vsemi komponentami strukturno in funkcionalno popolnoma dozorijo šele v sredini dvajsetih,« je pojasnil strokovnjak in dodal:

»Frontalni reženj, posebno prefrontalni korteks oziroma skorja je eno od področji možganov, ki zrelost doseže šele okoli 25. leta. Ta del centralnega živčnega sistema je odgovoren za veščine, ki jih imenujemo izvršne funkcije, med katere spadajo večstopenjski procesi, denimo sprejemanje odločitev, načrtovanje, reševanje težav in prilagajanje obnašanja, da bi dosegli svoje cilje.«

FOTO: Gettyimages

»Prefrontalni korteks je zaslužen za ocenjevanje tveganja in nagrad, predvideva posledice ter pomaga pri izbiri med možnostmi, ki jih imamo na voljo.

Tudi nadzorovanje impulzov je naloga tega dela možganov in je ključno za obvladovanje nagonov ter za zanemarjanje kratkotrajnega zadovoljstva v namen doseganja višjih ciljev,« je še povedal strokovnjak.

Ko frontalni reženj doseže zrelost, osebe pri sebi opazijo nekaj večjih sprememb v čustvovanju in obnašanju.

Te spremembe so:

Boljši samonadzor. »Ljudje postanejo doslednejši v navadah in so manj naklonjeni impulzivnemu obnašanju,« je povedal Mindea.

»Ljudje postanejo doslednejši v navadah in so manj naklonjeni impulzivnemu obnašanju,« je povedal Mindea. Izboljša se čustvena stabilnost , kar pomaga pri oblikovanju bolj zdravih odnosov.

, kar pomaga pri oblikovanju bolj zdravih odnosov. Naprednejše je reševanje težav in načrtovanje: »Odločitve postanejo bolj premišljene, bolj smo osredotočeni na dolgoročne cilje in manj na kratkoročne želje.«

»Odločitve postanejo bolj premišljene, bolj smo osredotočeni na dolgoročne cilje in manj na kratkoročne želje.« Povečana družbena ozaveščenost:»Zreli možgani omogočajo boljše razumevanje družbenih norm, razumejo pomen primernega obnašanja, empatije in razumevanja stališč drugih, kar je ključno za močne socialne vezi in boljše reševanje sporov.«

Okoli 25. leta so povezave možganske skorje z drugimi deli možganov povsem vzpostavljene, kar omogoča kompleksnejše kognitivne funkcije in boljši samonadzor.

FOTO: Naeblys/Gettyimages

»S tem lahko pojasnimo, zakaj se ljudje v tej starosti praviloma počutijo zrelejše in so se bolj pripravljeni soočati z življenjskimi izzivi, so bolj premišljeni in tudi sočutni,« je še povedal znanstvenik.