To je modni kos, ki bo najbolj zaznamoval letošnjo jesen

Takoj, ko se, sicer še v poletnih mesecih, temperature vsaj nekoliko spustijo, se ljubiteljice mode začnejo spogledovati z jesenskimi modnimi novostmi. Kaj nam prinaša nov letni čas, zanima vsako, ki bi si želela garderobo osvežiti z nekaj kosi, ki sodijo med najbolj aktualne trende. Zagotovo vam bo to uspelo s temnimi kavbojkami klasičnega ali širokega kroja.

Prav zaradi temne barve bomo s kavbojkami to jesen ustvarile bolj prefinjen videz in tako dosegle trend tihega luksuza. Na modne brvi so temne, klasične kavbojke poslale znamke Gucci, Miu Miu, Loewe in Helmut Lang, pri Valentinu pa so jih ustvarili v svileni različici in posuli s kamenčki ter tako uspeli ustvariti videz pravih kavbojk.

Navdušenju nad kavbojkami so sledili seveda tudi pri cenovno dostopnejših znamkah, kjer za to jesen...

