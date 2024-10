Teslin cybertruck je vozilo, ki ga ni mogoče spregledati. Od razkritja je deloval tako, da vzbuja čustva, ne bomo sodili, ali pozitivna ali negativna. Sicer bi si bolj želeli, da bi nam Elon Musk premierno v Evropi predstavil šik mali električni avto, a tega še kar ni, zato pa so nam nedavno v okviru turneje Odyssey pokazali njegovo nasprotje, to je električni orjaški pick up cybertruck. Ogrodje cybertrucka je iz jekla, njegova zunanja podoba je kot iz futurističnega filma, nekakšna premikajoča se trdnjava. Zdi se kot zasnovan, da vzbuja odzive, da se ljudje nad njim navdušujejo ali zgražajo,...