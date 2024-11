Teraso, vrt in balkon pospravimo še pred zimo

Jesen je tu in z njo čas za še zadnja zunanja opravila pred zimo. Eno od njih je spravilo vsega, kar je bilo v uporabi zunaj v toplejših dneh, naj bo za delo, počitek ali zabavo. Medtem ko lahko določene predmete pustite na prostem, saj jim zimsko vreme ne bo škodovalo, so tudi takšni, ki jih je treba umakniti v suhe in toplejše prostore.

Barve za kovino, les ali stene sicer nikoli ne bi smeli puščati zunaj.

Letna kuhinja je čez poletje dobro založena in v njej se vedno najdejo pločevinke tunine ali zelenjave, kozarci vloženega sadja in zelenjave, tudi pijača. Če še niste, je zdaj zadnji čas, da vse, kar je v njej, shranite v klet. Konzervirana hrana, naj bo v stekleni ali pločevinasti embalaži, je občutljiva za temperature, ki padejo pod ledišče. Vsebina lahko zamrzne, prostornina se razširi kar poškoduje embalažo, v hrani pa se začno razmnoževati bakterije. Steklo predstavlja še eno nevarnost: če se zaradi temperaturnih sprememb razbije, se lahko kdo ureže. Hrane in pijače torej pozimi ne puščajte tam, kjer bi lahko zamrznili.

Morda ste v toplem delu leta prenavljali stanovanje ali osvežili le kak del. V vsakem primeru vam je najbrž ostalo nekaj barve, ki ste jo pustili v originalni embalaži, in to morate še pred zimo pospraviti v delavnico, garažo ali v klet. Barve za kovino, les ali stene sicer nikoli ne bi smeli puščati zunaj, posebno na nizkih temperaturah spremenijo teksturo, in če ne bo primerno shranjena, ne bo več uporabna.

Takega ne moremo pospraviti. FOTO: Guliver/thinkstock/Getty Images

Enako velja za čistila, ki ste jih poleti uporabljali za čiščenje različnih predmetov. Ne glede na to, kašne detergente ste imeli na zalogi, če jih niste porabili, jih prenesite v prostore, kjer temperature ne padejo pod ledišče. Izpostavljanje nizkim namreč zmanjša njihovo učinkovitost in spomladi ne bodo več uporabna.

Operemo in osušimo

Vrtnega pohištva čez zimo ne puščajte na prostem. Ne glede na to, iz kakšnega materiala je izdelano, zimske razmere niso primerne za shranjevanje miz, stolov, gugalnic, ležalnikov in drugih kosov, na katerih ste poleti na vrtu, balkonu ali terasi počivali. Pod vplivom vlažnega in mrzlega vremena bodo materiali hitreje razpadli in prej boste morali kupiti novo pohištvo. V sončnem vremenu vse dobro operite, izberite postopek, ki odgovarja sestavi, dobro posušite in spravite v suh prostor.

Vrtne garniture je treba zavarovati pred vremenskimi vplivi. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Če pod streho res nimate prostora, kamor bi lahko vrtno pohištvo pospravili, si priskrbite kakovostne ponjave in ga z njimi zavarujte pred vremenskimi vplivi. Blazine in odeje operite v stroju, jih dobro posušite in zložite v vakuumske vreče. Tako bo vse varno dočakalo pomlad.

Vrtno orodje ste potrebovali za delo na vrtu, jeseni pa je čas, da kovinske in lesene dele temeljito očistite, najprej odstranite morebitno zemljo, potem dobro operite in osušite. Suhe kovinske dele premažite z mineralnim oljem. Manjše orodje lahko pospravite v vedra s peskom, večje obesite ali postavite tako, da bodo držala proti tlom.

Jesen je čas, ko se z oken in balkonov umaknejo lončnice, ki so vas razvajale vse poletje. Če jih ne nameravate prezimovati, jih odstranite iz lončkov, te dobro operite, posušite in pospravite v suhem prostoru. To velja za vse, zlasti za keramične, ki jim mrzlo in vlažno vreme najbolj škoduje. Porozen material namreč vpije vodo, ta lahko, ko se temperature spustijo pod ledišče, zamrzne in material popoka.

Keramičnim lončkom mrzlo in vlažno vreme najbolj škoduje.

Enako velja za občutljive predmete, ki krasijo vašo okolico: steklene okraske, starine, umetnine, kot so različni kipci in podobno. Vse to je iz občutljivih materialov in mraz bi jih lahko usodno poškodoval.