Tedenski jedilnik: preprosti recepti za vsak dan

Ponedeljek: Piščanec z rižem iz pečice

Piščanec in riž. Živi dolgčas, če jed opišemo tako skopo. Kaj pa: zlato rumeno zapečeni in sočni kosi piščanca na aromatičnem rižu?

Torek: Jesenska juha iz zelja

Da pozdravimo jesen, priporočamo odličen recept za krepko mineštro, ki jo, kakopak, skuhamo v enem loncu. Izjemno hranilna je, beljakovine nadomestimo z lečo. Glavno vlogo bo prevzelo sveže zelje, ki ga je v tem času na pretek, seveda pa ne bo manjkalo tudi druge zelenjave.

Sreda: Skutni njoki z bučno smetanovo omako

Kuhane njoke v servirni skledi prelijemo z bučno omako in ponudimo z radičevo solato s popečenimi kockami slanine.

Četrtek: Piščančji ragu

Gre morda za neko obliko paprikaša? Ne, ragu ni enak paprikašu. Je gosta mesna omaka z zelenjavo (običajno s korenjem, ki ga v paprikašu ni).

Petek: Sendvičomleta

Ste že kdaj videli to: sendvič in omleta v enem? Ne sendvič, v katerega bi dali omleto – oboje se speče skupaj, v eni ponvi, in potem, skoraj dizajnersko, zloži v ličen paketek. Pravzaprav kar vabi, da ga vzameš v roko ...