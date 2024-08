Tedenski jedilnik: poletno razvajanje s kosili, ki se jih ne moremo naveličati

Polnjene paprike, testenine z bogato zelenjavno omako, v kateri prevladuje paradižnik in za katero ne moremo trditi, da bi v njej pogrešali meso. Pa sladki cmočki z drobtinicami in aktualnim sadjem, ribje dobrote in preprosti ražnjiči. Oh, ti božanski okusi poletja! Naj vam teknejo ...

Ponedeljek: S to jedjo boste porabili, kar vam raste na vrtu. Po vikendu se prileže nekaj brez mesa, zato menimo, da bodo ti špageti kot naročeni za vas. Še to: vrhunski so!

Torek: Vemo, najboljše polnjene paprike skuha vaša babica ali mama. Po tem receptu pa jih boste pripravljali vi.

Sreda: Pisano poletje nas navdihuje, da so tudi naši krožniki čim bolj pestri in barviti, zato vam za kosilo priporočamo nabodala, ki so sestavljena iz različnih sestavin, tako mesnih in morskih kot zelenjavnih.

Četrtek: Klasika iz otroštva. Za omako izberite katerokoli sezonsko sadje, trenutno pa najbolj teknejo breskve.

Petek: Z bučkami in svežimi zelišči. To ribjo omako lahko skuhate tudi v pečici – preprosto, vse naložite v pekač, nato pečete pri 200 stopinjah 10 minut.