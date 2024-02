Tako priljubljene, da imajo tudi one svoj dan

Da so palačinke na krožnikih dobrodošle prav vsak dan, se bodo gotovo strinjali zlasti otroci, ki jih, vsaj večina, naravnost obožujejo. S primernim nadevom, seveda. Palačinke so pravzaprav tanke pogače iz preprostega testa, pripravljenega iz moke, mleka, jajc in drugih sestavin, kot so sladkor, sol, maslo ali olje, mleko pa pogosto nadomesti navadna ali mineralna voda. Gladko in precej tekoče testo prelijemo na vročo ponev ali ploščo in pečemo na obeh straneh do zlato rjave barve. Palačinke so lahko sladke ali slane, postrežemo pa jih lahko z različnimi nadevi, kot so sadje, sirup, med, čokolada, marmelada, sir, šunka, zelenjava, gobe, meso in še kaj. Glede na nadev lahko palačinke uživamo za zajtrk, kosilo, večerjo ali kot prigrizek, tako vroče kot hladne. Ker so, odvisno od nadeva, seveda, običajno precej nasitne, so lahko tudi samostojen obrok. Zlasti če nadevane potresemo s sirom ali prelijemo z razžvrkljano smetano in zapečemo v pečici. Na tak način so najboljše s skutnim nadevom, lahko pa uporabimo tudi mesnega ali zelenjavnega.

Z nekaj vaje bodo palačinke rahle in tanke. FOTO: Natalia Malivanova/Getty Images

Klasične palačinke so pripravljene iz bele pšenične moke, mleka in jajc, testo je rahlo soljeno in po želji še sladkano. A s temi osnovnimi sestavinami lahko po mili volji eksperimentiramo, pazimo le, da bosta gostota in struktura testa primerni, da se bodo dobro spekle in ne bodo razpadle. Tako lahko uporabimo ajdovo, pirino ali rženo moko, tudi polnozrnato. Lahko poskusimo še z drugimi vrstami moke, na primer iz stročnic. Ta je primerna za veganske palačinke, dovolj je namreč, da zmešamo moko iz čičerike z vodo in iz tako dobljenega testa dobimo odlične, mehke in rahle palačinke. Pa čeprav brez jajc, ki so sicer vezivo. Čičerikine palačinke so najboljše v slani različici, na primer z zelenjavnim namazom, ali nadevane s praženimi gobami.

Napolnimo jih s skuto ali drugim nadevom in spečemo v pečici. FOTO: Olga Mazyarkina/Getty Images

Druga sestavina klasičnih palačink je mleko, ki pa prav tako ni nepogrešljivo. Uspešno ga nadomestimo z vodo, za sladke palačinke pa lahko uporabimo sok sadnega kompota, na primer jabolk. Če hočemo, da bodo rahle, dodajmo malo mineralne vode. Puhasto strukturo dobimo tudi, če v testo previdno in rahlo vmešamo sneg iz beljakov. Torej v moko in mleko vmešamo samo rumenjake, beljake pa dodamo v obliki snega. Za prožnost palačinke potrebujejo tudi maščobo, s katero seveda ne gre pretiravati. Ko jih pečemo, v ponev kanemo le nekaj kapljic olja, da se testo ne bo prijelo, pa uporabimo kakovostno ponev. Kupimo lahko prav posebno za palačinke. Olje lahko dodamo tudi v testo in potem pečemo na nenamaščeni ponvi.