Tako hitro se ženske naveličajo seksa … z istim moškim

To je lahko posledica utrujenosti zaradi skrbi za otroke oziroma zaradi drugih vsakodnevnih obveznosti in dejstvo je, da preobremenjenost in stres vplivata na spolno željo žensk bolj kot na spolno željo moških.

Prve prej izgubijo interes za seks, saj ženske v zvezi na prvo mesto, namesto partnerja in njuno zvezo, postavijo otroke, so pojasnili strokovnjaki z univerze Southampton.

FOTO: Gettyimages

Ti so anketirali 4839 žensk in 6669 moških, starih od 16 do 74 let, ter ugotovili, da se ženske v razmerju telesne ljubezni naveličajo mnogo hitreje, kot bi pričakovali.

Nekatere so interes zanjo izgubile že po samo 12. mesecih razmerja, večina je priznala, da se je to zgodilo v prvem letu po rojstvu otroka ali zaradi otrok, mlajših od pet let.

Kot druge razloge za zmanjšanje seksualne želje so strokovnjaki na podlagi odgovorov izpostavili pomanjkanje čustvene bližine s partnerjem, slabo komunikacijo in težave z zdravjem.

FOTO: The Stock Company/Shutterstock

Za nekatere ženske je bil razlog arogantno obnašanje partnerja pa tudi njegove nove tetovaže ali piercingi po telesu in obrazu. Od drugih dejavnikov so izstopali še slabe izkušnje v zgodnjih seksualnih odnosih ter celo nasilen seks.

V anketi je 34 odstotkov žensk priznalo, da jih seks v dolgi zvezi ne zanima, enako je zatrdilo 15 odstotkov moških, je rezultate raziskave povzela publikacija British Medical Journal Open.