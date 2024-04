Rdeče jagode: katere izbrati, kako jih oprati in super recepti z njimi

Tu je sezona jagod. Na tržnicah in trgovskih policah so že na voljo zapeljivi sadeži, ki niso le okusni, so tudi zdravi.

Še bolj kot tiste, ki na naše trgovske police pridejo od daleč in so žal pogosto dokaj obremenjene s pesticidi, so zdravju prijazne jagode, ki zrastejo na domačih gredicah ali na obronkih jas.

Tudi te se bodo kmalu potem, ko se bo zadnji mraz umaknil, obarvale v zapeljivo rdečo barvo.

Zakaj so jagode zdrave

Sestavljene so iz skoraj 90 odstotkov vode in zato vsebujejo malo kalorij ter so dobrodošle tudi v dietni hrani. Kljub temu so hranljive, kajti bogate so z vitaminom C in tako odlične zaveznice močne odpornosti ter lepe kože.

Znano namreč je, da vitamin C spodbuja nastajanje kolagena v telesu, ta med drugim skrbi za gladko polt.

V jagodah so zastopane še vlaknine, nepogrešljive za dobro prebavo ter zdravo srce, rdeči plodovi pozitivno vplivajo na ledvice, živčevje, bogati so s kalijem in kalcijem ter zato odlični za močne kosti.

Katere izbrati in kako jih dobro oprati

Med nakupom jagod raje izberite tiste v posodicah, saj se v njih ohranijo dlje in so v manjši meri poškodovane od jagod, ki na tržnicah vabijo naložene v kupčke.

Izbirajte zdrave plodove s peclji in jagode brez belih konic.

Doma jih dobro operite, a šele, preden jih nameravate jesti ali iz njih pripraviti sladice: namakajte jih v vodi z malo soli ali kisa.

Vodo in kis zmešajte v razmerju osem proti ena, jagode v mešanici namakajte 15 minut, nato pa dobro splaknite.

Če jih boste prali v slani vodi, 240 mililitrom dodajte žličko soli, plodove v mešanici namakajte približno pet minut in nato dobro splaknite.

Iz njih lahko nastanejo krasne sladice, nekaj idej ima 24sata.hr.

Pavlova tortica v kozarcu

Sestavine:

dva večja ali trije manjši beljaki

ena žlička kisa

četrtina žličke soli

120 gramov sladkorja v prahu

500 gramov jagod

450 mililitrov smetane za stepanje

Priprava:

Pečico segrejte na 100 stopinj Celzija in pekač obložite s peki papirjem.

Beljake stepite s kisom in soljo.

V čvrst sneg nežno vmešajte sladkor.

Zmes prestavite v slaščičarsko vrečko in na pekač iztisnite kupčke.

V pečici jih segrevajte od ure do ure in pol.

Stepite sladko smetano.

Operite jagode in jih narežite na četrtine.

Pripravite kozarce.

Na dno vsakega nalijte malo stepene smetane.

Čeznjo položite nalomljene vetrce in nanje vrsto jagod.

Ponovite postopek.

Dobili boste štiri večje kozarce okusne sladice.

Tiramisu z jagodami

Sestavine:

Za jagodni sirup:

350 gramov jagod

štiri žlice soka pomaranče

dve žlici sladkorja

po potrebi malo vode

Ostale sestavine:

približno 26 piškotov za tiramisu

200 gramov maskarponeja

štiri žlice sladkorja v prahu

200 gramov grškega jogurta

150 gramov jagod

Priprava sirupa:

Oprane jagode narežite na manjše koščke.

Prelijte jih s sokom pomaranče, posujte s sladkorjem in segrevajte na zmernem ognju.

Ko zavre, večkrat pomešajte.

Ko se jagode povsem zmehčajo vse skupaj pretlačite skozi cedilo.

Če je sirup pregost, dodajte malo vode.

Ohlajen sirup pospravite v hladilniku.

Krema:

Maskapone zmešajte s sladkorjem in grškim jogurtom.

Operite in na rezine narežite jagode.

Kekse namakajte v sirupu, ne predolgo, da se ne bi preveč zmehčali.

S polovico namočenih pokrijte dno primerno velikega pekača.

Premažite jih s polovico kreme iz maskarponeja.

Čez položite polovico jagod.

Čez te znova plast piškotov, nato preostanek kreme in jagode.

Vsaj za štiri ure ohlajajte v hladilniku.

Jagode s čokolado

Sestavine:

900 gramov jagod

300 gramov temne čokolade

Priprava:

Jagode operite in jih dobro osušite s papirnato brisačko.

Ne odstranite jim pecljev.

Čokolado stopite na pari, lahko ji dodate malo masla ali smetane.

Jagode nabodite na lesene palčke in jih pomakajte v čokolado.

Položite jih na pekač in počakajte, da se čokolada strdi.

Torta brez peke

Sestavine:

šest rumenjakov

250 gramov sladkorja

250 gramov jagod

750 mililitrov smetane za stepanje

250 gramov bele čokolade.

Priprava:

Stepite rumenjake in sladkor.

Ko nastane penasta zmes, jo v primeri posodi segrevajte nad paro.

Mešajte, dokler ne postane kremasta.

Odmaknite s pare in mešajte, da se pohladi.

Opranim jagodam odstranite peclje in jih zmečkajte z vilicami.

Stepite sladko smetano in jo zmešajte z zmesjo iz rumenjakov.

Dodajte jagode.

Vse skupaj nalijte v kalup za torto in čez noč pustite v zamrzovalniku.

Naslednji dan na pari stopite belo čokolado in jo, preden z njo polijete torto, malo ohladite.

Poljite po torti in jo še za pet minut pustite v zamrzovalniku.

Odstranite iz pekača in okrasite po želji.

Nasvet: Iz zdrobljenih maslenih piškotov in masla lahko pripravite testo za torto in, preden vanj prelijete kremo, z maso obložite pekač.

Da bo tortica res čvrsta, lahko masi dodate malo želatine v prahu.