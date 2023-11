Slovensko podjetje Waltis premika meje v svetu ogrevanja

Srečujemo se s ponudniki, ki nam ponujajo neustrezne, nesmiselne rešitve ali pa po menjavi ogrevalnega sistema ta ne deluje po pričakovanjih. Državljani se vse bolj sprašujemo tudi, kateri energent bo v prihodnosti najboljši za ogrevanje stanovanjskih hiš.

Kateri energent je torej energent prihodnosti? Kako se izogniti neusposobljenim izvajalcem in kako pri vgradnji ogrevalnega sistema privarčevati največ denarja?

Mariborsko družinsko podjetje Valtis ogrevanje d. o. o. prav na področju ogrevanja trenutno večino svojega časa nameni razvoju idej in produktov, ki ljudem pomagajo do cenovno ugodne in po meri posameznika prilagojene naložbe v nov ogrevalni sistem.

Tako so letos resno pristopili k reševanju težav, s katerimi se srečujemo državljani, ki bi radi izboljšali svoj način ogrevanja.

Kje pri vgradnji ogrevalnih sistemov Slovenci izgubimo največ denarja

Kako lahko pri vgradnji novih ogrevalnih sistemov maksimalno privarčujemo in kako kotel oziroma toplotno črpalko kupiti tako, da čim manj denarja izgubimo pri strošku storitev (delo) ter provizijah komponent in materialov?

Pri vgradnji ogrevalnih sistemov potrebujemo strokovnjake, ki dobavijo opremo, sistem zmontirajo in pozneje zagotavljajo servisne storitve. Ker so takšne naložbe povezane z visokimi stroški, je potrebna previdnost, da pri financiranju montaže in dobave materialov ne izgubljamo težko zasluženega denarja.

Trgovine, distributerji in posredniki si največji kos pogače odtegnejo prav pri popustih in provizijah, ki jih dobijo pri posredovanju produktov in opreme. V svetu ogrevanja se provizije v večini gibljejo med 30 in 50 odstotkov, zato naložbe v nove ogrevalne sisteme včasih dosegajo ekstremno visoke zneske.

Ogrevalni sistem na sedežu podjetja Valtis ogrevanje d. o. o FOTO: Waltis

Zakaj takšne marže in provizije

Kot v drugih podobnih industrijah je tako tudi v ogrevalni. Ker je proizvajalcev ogrevalnih sistemov na trgu veliko, lahko prodaja deluje samo tako, da proizvajalci opreme in trgovine monterskim podjetjem ponudijo visoke popuste in provizije. To je edina možnost, da se produkti in oprema uspešno oglašujejo in prodajajo končnim kupcem. Težava je v tem, da celotne distributerske mreže ter vseh provizij na koncu ne plača nihče drug kot končni potrošnik.

Kako se izogniti visokim provizijam in pri vgradnji sistemov privarčevati

Pri nakupu ogrevalnega sistema smo pred nekaj leti potrebovali proizvajalca, glavnega distributerja, trgovino in na koncu še monterja.

Kot že vemo; manj je posrednikov, manj je provizij. Zato je pri izbiri ogrevalnega sistema najbolj pomembno, da izberete ponudnike, ki ponujajo ogrevalne sisteme neposredno od proizvajalcev – po možnosti slovenskih podjetij. Hkrati tako podpremo slovensko gospodarstvo in slovensko proizvodnjo. Priporočljivo se je izogniti nakupu produktov in opreme v trgovinah, ki nam nato dodelijo monterja. Namesto tega je smiselno poiskati podjetje, ki ponuja prodajo, dobavo in montažo sistema. Tako izključimo nepotrebne posrednike in privarčujemo pri provizijah.

Zakaj si kotla preprosto ne bi mogli vgraditi sami

Montaža ogrevalnih sistemov ni preprosta in zahteva znanje usposobljenih monterjev. Ko z različnih koncev prejmemo produkt, opremo, cevi, elektroniko in druge drobne komponente, potrebujemo monterje in električarje, da vse skupaj zmontirajo, spojijo in električno povežejo.

Ampak ali je možno ogrevalni sistem prilagoditi tako, da montaža ne bi bila tako otežena in odvisna od toliko posrednikov in strokovnjakov?

Waltis: V procesu vgradnje ogrevalnega sistema izključujemo vse posrednike

Kreativni mariborski proizvajalec ogrevalnih sistemov na biomaso spet buri duhove. Podjetje je postalo leta 2007 prvi proizvajalec samočistilnih kotlov na pelete v Sloveniji in leta 2018 prvi proizvajalec, ki svoje produkte montira neposredno končnim strankam, z lastnimi zaposlenimi. Od leta 2023 naprej pa navdušujejo z razvojem novega, senzacionalnega sistema, zaradi katerega trepetajo monterska podjetja.

Montaža kotla na pelete Peletka easymont v podjetju Waltis. FOTO: Waltis

Kotel na pelete, v katerem je integrirana vsa oprema in si lahko v nekaj urah sistem zmontiramo sami

Razvojna ekipa podjetja Valtis ogrevanje d. o. o., ki se z razvojem ogrevalnih sistemov ukvarja že od leta 1991, bo kmalu uradno potrdila razvoj novega kompaktnega kotla na pelete, v katerem je integrirana in nameščena že vsa oprema tako, da lahko sistem v nekaj korakih zmontiramo sami. Sistem je narejen po vzoru švedskega podjetja Ikea, pri katerem je filozofija takšna, da za montažo ne potrebujemo posebnega tehničnega znanja ali usposobljenih monterjev.

Kompaktni kotel na pelete Peletka easymont™ ima integriran 180-kg zalogovnik za pelete, raztezno posodo, obtočne črpalke, mešalne ventile, krmiljenje in vso drugo potrebno opremo za popolno delovanje sistema. Za montažo je treba na obstoječo inštalacijo priklopiti le fleksibilne cevi in dimniški priključek. Ko je sistem ustrezno priklopljen, s pritiskom na gumb zaženemo sistem in ogrevamo svoj dom.

Davor Gričnik, razvojnik pri projektu Peletka easymont in vodja tehnične podpore pri podjetju Valtis ogrevanje d. o. o. FOTO: Waltis

Ali bo takšen sistem montaže postal zgled tudi drugim proizvajalcem ogrevalnih sistemov in bi to lahko postal nov sistem za vgradnjo? Ali razvoj takšnega sistema lahko postane grožnja monterjem ogrevalnih sistemov in omaje obstoj te službe?

»Gledamo širše in dolgoročno. Seveda bodo na trgu vedno bolj kompleksni ogrevalni sistemi, ki za montažo zahtevajo tehnično znanje in usposobljenost monterjev. Monterjev ogrevalnih sistemov bomo za takšne situacije potrebovali vedno več. A ko govorimo o bolj enostavnih ogrevalnih sistemih, kot so kotli na pelete, lahko začnemo govoriti o samomontažnem sistemu, pri katerem za montažo ne potrebujemo tehničnega znanja in monterjev. Tako si bo sistem lahko vsak doma v nekaj korakih zmontiral sam in privarčeval pri stroških montaž,« pojasnjuje Filip Part, vodja marketinga pri podjetju Waltis.

Podjetje Waltis bo 20. novembra predstavilo kotel na pelete, pri nakupu katerega ne bo potreben nihče od posrednikov in bo sistem tako mogoče dobiti neposredno od proizvajalca. Brez trgovin, monterjev in drugih posrednikov.

Vodstvo družinskega podjetja Waltis – Matej Part, Eva Zupanc, Valter Part in Filip Part. FOTO: Waltis

Kolikšna bo cena takšnega ogrevalnega sistema

Primerljivi konkurenčni ogrevalni sistemi iste energetske ravni A++, ki so v Slovenijo uvoženi iz drugih držav in jih ponujajo monterska podjetja in distributerji, trenutno stanejo od 9000 do 12.000 evrov. Točna cena kompaktnega kotla na pelete Peletka easymont™ nam za zdaj še ni znana, a podjetje ocenjuje, da bi lahko njihov kompletni sistem stal od 5000 do 6000 evrov.

»Cilj projekta je, da bo takšna naložba lahko tudi do 40 % cenejša kot druge, saj ne bo treba odšteti denarja za montažo, ki po navadi stane od 500 do 1000 evrov. Prav tako bo sistem cenejši tudi zato, ker bomo privarčevali pri stroških provizij, ki jih posredniki vzamejo pri dobavi opreme in materiala, saj bo vse integrirano v kotel na pelete in dobavljeno neposredno od dejanskega proizvajalca,« je za TV Veseljak povedal Matej Part.

Samomontažni kotel na pelete Waltis Peletka Easymont. FOTO: Waltis

Kdaj bo sistem na voljo za nakup

V podjetju Waltis ocenjujejo, da bo takšen kotel na voljo za nakup v začetku leta 2024. Vse podrobne informacije o projektu pa bodo znane kmalu in jih lahko spremljate na spletni strani https://waltis.si/peletka-easymont/.

Spremljajte razvoj projekta tako, da na spletni strani izpolnite obrazec, in obveščeni boste o vseh novostih v povezavi s projektom.

Naročnik oglasne vsebine je Waltis