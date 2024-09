Skrb za mačji kožuh v hladnem vremenu. Ne pozabite na to krtačo

Marsikateri skrbnik napačno misli, da mačke v hladnem vremenu ne potrebujejo redne nege. Jeseni poletno dlako nadomesti gostejša in toplejša, bolj primerna za hladno vreme. Čeprav večini mačk uspe negovati dlako brez naše pomoči, pa nekatere, še posebno dolgodlake, nujno potrebujejo sodelovanje skrbnika.

Mačko najprej skrtačimo s širokim glavnikom. Odstranimo večje vozle in kosme dlake, nato pa se lotimo še finega česanja. Za slednje uporabimo krtačo. Fina krtača bo poleg odvečne dlake odstranila morebitno umazanijo. Če je mačka zunanja in jo kdaj ujame dež, mokro dlako vedno dobro osušite z brisačo. Topla, vlažna dlaka namreč ustvarja idealne razmere za rast bakterij in okužb.

Del nege opravijo same, sploh dolgodlake pa potrebujejo našo pomoč. FOTO: Bogdan Kurylo/Getty Images

Artritis se pogosto poslabša v hladnem vremenu.

Zunanje mačke so ob mokrem vremenu izpostavljene umazaniji in blatu. Pomembno je, da oboje redno brišete s tac, pri čemer ne pozabite očistiti predela med prsti in pod kremplji. Kupite lahko posebne robčke za hišne ljubljenčke, da bo to opravilo hitrejše in enostavnejše. Redno čiščenje je hkrati priložnost, da preverite, ali se je med prste zataknilo kaj peska ali kamenčkov, ki lahko, če jih ne opazite, povzročijo hude bolečine in okužbe.

Ko nastopi zmrzal, bodite pozorni na kemične opekline ali izpuščaje, ki jih lahko povzroči sol za posipanje cest. Če so mačje tace razdražene, jih nežno operite s toplo vodo in razmislite o tem, da bi ljubljenko obdržali v hiši, dokler se razdraženost ne umiri. Kamena sol je lahko strupena zanjo, zato jo vedno obrišite, preden si jo poliže s tac.

Če je mačka zunanja in jo kdaj ujame dež, mokro dlako vedno dobro osušite z brisačo.

Čista ušesa

Delci listja in peska se lahko zataknejo v mačja ušesa, zato jih redno negujte. Zdrava ušesa morajo biti čista, brez vonja, brez rdečice ali izcedka. Mačja ušesa so izjemno občutljiva in so lahko hitro poškodovana, zato se izogibajte čiščenju sami in nikoli ne vstavljajte ničesar vanje, saj lahko povzročite stres.

Med prste se lahko zatakne pesek. FOTO: Iana Kunitsa/Getty Images

Čeprav je koža mačke zaščitena z debelo plastjo dlake, je pomembno, da jo opazujete, še posebno v hladnejših mesecih. Centralno ogrevanje in nizke zunanje temperature lahko izsušijo njihovo kožo in povzročijo prhljaj. Če opazite luske, razmislite o nakupu vlažilnika zraka in povečajte vsebnost maščob omega-3 v prehrani. Če prhljaj ne izgine ali koža pordeči in postane razdražena, se čim prej posvetujte z veterinarjem.

Na žalost se artritis pri mačkah pogosto poslabša v hladnem vremenu, zato bodite pozorni na morebitne znake težav s sklepi, zlasti ko se kosmatinke starajo. Če opazite, da je dlaka nenavadno zavozlana ali neurejena, je to lahko znak, da ima mačka težave z nego zaradi bolečin v sklepih. Opazujte, ali je pri gibanju počasna in previdna, ali rahlo šepa, tudi to so lahko znaki artritisa.