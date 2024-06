Še vedno hranite stare igrače? Morda vam lahko kakšna prinese lepo vsoto denarja

Če ste bolj hrčkove sorte in ničesar ne vržete stran, imate morda kje na podstrešju ali v kleti igračo, ki je vredna več tisoč evrov. Najbolj cenjene so tiste, ki so še vedno v originalnem pakiranju, vendar pa se nekatere prodajo za med, tudi če se je kdo z njimi že igral.

Britanska strokovnjakinja za zbirateljske kose Nora Curl je izpostavila nekaj igrač, ki bodo na spletnih dražbah gotovo zbrale konkreten kup denarja.

Med najbolj cenjenimi zbirateljskimi kosi je denimo figurica iz Vojne zvezd, ki se je na tržišču pojavila leta 1986. Gre za junaka po imenu Vlix, katerega figura je bila na prodaj v zbirki Droidi, zanjo pa lahko dobite več kot 10.000 evrov. Več tisoč evrov so zbiralci pripravljeni odšteti tudi za druge figurice iz kultne znanstvenofantastične serije.

1982. je Bonnie Zacherle ustvarila figurico.

Tudi nekatere dekliške igrače na dražbah podirajo rekorde. Nadvse popularni so konjički iz serije My Little Pony (Moj mali poni). Figurico je leta 1982 ustvarila Bonnie Zacherle po tem, ko si je vse otroštvo želela imeti konjička. Igrači je leta sledila risana serija, ki je postala med deklicami zelo priljubljena. Največ boste lahko iztržili za ponija v slogu pravljice Zlatolaska. Ima dolgo zlato in rožnato grivo, igrači pa so dodani tudi okraski za urejanje grive. Rapunzel Pony je na spletnih dražbah po besedah Curlove dosegel 5475 evrov.

Dragocen zbirateljski kos je tudi ženska verzija slavnega superjunaka He-Mana, She-Ra. Leta 1985 je prvič nastopila v risanki, pozneje pa so v zgodbi razložili, da gre za He-Manovo dolgo izgubljeno dvojčico. Superjunakinja je postala ikona deklic. Za She-Ro in njeno kristalno palačo lahko iztržite tudi dobrih 1000 evrov. Sicer pa so, pravi strokovnjakinja, številne igrače, povezane s He-Manom, veliko vredne. Če so še zaprte v embalaži, dosegajo na ebayu več tisoč evrov. Nikoli odprta igrača He-Man Master of the Universe iz leta 1986 je bila leta 2018 prodana za 9314 evrov.