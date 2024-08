Še pametnejša pametna ura (FOTO)

Samsung je na julijskem velikem dogodku Unpacked poleg telefonov predstavil tudi novi nosljivi napravi galaxy watch 7 in galaxy watch ultra. Pametno uro galaxy watch 7 smo pred nedavnim dobili na test v 44-milimetrski velikosti, za katero je treba odšteti 349 oziroma 399 evrov v bluetooth oziroma LTE različici.

Spremljanje telesnih funkcij

Zakaj nosimo pametne ure? V bistvu predvsem zato, da nam pomagajo spremljati naše dnevne aktivnosti in telesne funkcije in nas opozarjajo na različna obvestila, ki jih prejme naš telefon. Aja, pa da vemo, koliko je ura. Galaxy watch 7 je naphana s sodobnimi senzorji, s katerimi šteje korake, izračunava porabo kalorij, meri srčni utrip in temperaturo kože, spremlja naš spanec in raven stresa pa tudi menstrualne cikle, meri nasičenost krvi s kisikom, poleg tega pa zna narediti tudi elektrokardiogram in izmeriti krvni pritisk. In to še ni vse: watch 7 zna s pomočjo umetne inteligence opozoriti uporabnika na neredni srčni ritem in atrijsko fibrilacijo ter spalno apnejo (motnje dihanja v spanju). Na srečo sem razmeroma zdrav, tako da teh opozoril nisem prejel. Velja še opozoriti, da t. i. zdravstvene funkcije niso namenjene za odkrivanje, diagnosticiranje ali zdravljenje zdravstvenih težav, ampak le za splošne namene dobrega počutja in telesne pripravljenosti.

Za spremljanje telesnih funkcij skrbi novi, še natančnejši senzor.

Za aktivne uporabnike

Seveda je poskrbljeno za spremljanje več kot sto različnih telesnih vadb, pri čemer lahko ustvarjamo telovadne rutine za doseganje ciljev, denimo, če želimo shujšati ali pa se samo bolje počutiti. Funkcija telesna sestava nam ponuja podroben pregled telesne sestave in pripravljenosti, kar omogoča boljše razumevanje lastnega telesa. S funkcijo tekma lahko primerjamo trenutno in preteklo uspešnost vadbe v realnem času, kar nam pomaga spremljati napredek in ohranjati motivacijo; na voljo je le za tek in kolesarjenje na prostem.

Bližnjica do športnih vadb

Če uro nosimo tudi med spanjem, nam zna narediti tudi indeks končnih produktov pospešene glikacije (AGEs), s katerim lahko ocenimo zdravje svoje presnove. Za uporabo naprednih funkcij bo treba na telefon poleg že standardne aplikacije Samsung health namestiti še aplikacijo Samsung health monitor, kot pa sem opazil, ura najbolje deluje z novimi Samsungovimi pametnimi telefoni, ki so sposobni izkoristiti vse njene funkcije.

Dodali so funkcijo za opozarjanje na spalno apnejo.

Baterija ni najmočnejša

Ura spremlja našo lokacijo med aktivnostjo, pri čemer dobro deluje tudi v urbanem okolju, kjer bi lahko GPS-signal motile visoke stavbe. Samsungovi inženirji so watch 7 opremili z novim procesorjem, izdelanim v 3-nanometrski tehnologiji, ki naj bi bil trikrat hitrejši od prejšnjega, hkrati pa naj bi porabil za tretjino manj energije. A kljub temu bomo morali urico polniti na dva, tri dni oziroma še pogosteje, če bomo redno izkoriščali vse njene napredne funkcije. Dejansko je najbolje, da jo damo polniti vsako noč pred spanjem.

Aplikacij ne manjka, saj na uri teče Googlov operacijski sistem wear os.

Ura je izdelana iz trpežnega aluminija, dobro berljiv in svetel zaslon pa je zaščiten s safirnim steklom. Galaxy watch 7 je kajpak odporna proti vodi in prahu, pri čemer naj bi zdržala do 50 metrov globoko za 10 minut, izpolnjuje pa tudi vojaški certifikat MIL-STD-810H, kar pomeni, da je odporna proti vsem vremenskim razmeram, ekstremnim temperaturam in podobno. Skratka, odlična in lepa ura, pri kateri morajo poskrbeti le še za bolj zmogljivo baterijo.