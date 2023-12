Saška Rakef: Ena plus ena je vedno več kot dva

Lepo se je peljati z vlakom, v Maribor, s Saško Rakef, režiserko, ki misli velike zgodbe, velike mozaike, za katere filigransko izrezlja dovršene, prelepe koščke, kamenčke vseh barv. Na Royal Central School of Speech and Drama v Londonu in na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani je študirala gledališko režijo, njeno ime uzremo v kolofonih radijskih iger, v napovednikih oper, gledaliških predstav ter performansov ... Za fotografiranje na železniški postaji se je na hitro počesala, fotoaparat je škljocnil in sva stekli na peron 7.