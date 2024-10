Rižota s pečeno bučo: popolno kosilo za med tednom

Pogosto ne vemo, kaj bi dali na mizo, ko se vrnemo iz službe utrujeni in brez pravih idej. No, ta recept vam bo vedno prišel prav v jesensko-zimskem času, saj boste vse skupaj opravili v pol ure. Pa še zadišalo bo iz pečice, kar prav tako prispeva k dobremu vzdušju, ki si ga želimo imeti doma.

Izkoristimo sezono buč in si jih privoščimo v vsej slavi, ki jo ponujajo: začeli smo z bučno juho, ki je zares nekaj posebnega, saj vanjo kanemo nekaj kokosovega mleka, nadaljujmo pa s še eno klasiko – bučno rižoto. A tokrat malce drugačno, še bolj okusno, za kar bo poskrbela pečena buča. Ta v pečici malce karamelizira, med peko iz nje izhlapi tekočina in tako postane še bolj sladka.

Bučo maslenko prerežemo na pol in jo potisnemo v ogreto pečico, nato pa se lotimo sekljanja čebule in česna, ki ju posteklenimo na maslu. Sledi riž, ki ga popražimo in zalijemo z vinom, nato pa kakšnih 18 minut zalivanja in mešanja. Ko je buča pečena, jo le še spravimo iz olupka, pretlačimo s kremnim sirčkom in začimbami ter primešamo k rižu.

Sestavine

buča maslenka

oljčno olje

sol in poper

timijan

3 šalotke

2 stroka česna

2 žlici masla

300 g riža carnaroli, arborio ali vialone nano

1 dl belega vina

1 l piščančje ali zelenjavna jušna osnova

2 žlici kremnega sirčka

sok pol limone

70 g parmezana

Priprava

Pečico vključimo na 200 stopinj z ventilacijo. Bučo operemo, jo prerežemo na pol in postavimo v pekač s prerezano stranjo navzgor. Pokapljamo jo z oljčnim oljem, posolimo in popopramo ter posujemo z vejicami timijana. Pečemo približno 25 minut. Na ogenj postavimo liter jušne osnove, da se segreje. Šalotko in česen drobno nasekljamo. Posodo z debelim dnom postavimo na srednje močan ogenj in v njej raztopimo maslo. Dodamo čebulo in popražimo, da postekleni in se zmehča. Nato dodamo česen, da zadiši. V lonec stresemo riž in ga popražimo s čebulo in česnom, da postane malce steklen. To bo trajalo kakšni dve minuti. Deglaziramo z vinom in mešamo. Ko vino povre, dolijemo zajemalko vroče jušne osnove in mešamo. Ko tekočina povre, ponovno dodamo zajemalko jušne osnove in ponavljamo postopek, dokler ni riž kuhan na zob. Bučo vzamemo iz pečice in jo z žlico izdolbemo iz olupka. Bučno meso odlagamo v skledo, nato dodamo kremni sirček in vse skupaj pretlačimo. Bučni pire dodamo v rižoto in vse skupaj dobro pomešamo. Solimo in popramo po potrebi, okus povzdignemo s sokom limone in naribanim parmezanom. Takoj ponudimo.

Namig: Namesto timijana bi se v tej rižoti odlično podal tudi žajbelj.

