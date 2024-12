Viralni Hrestač, ki ga doma po vzoru Tjaše Kokalj Jerala naredimo sami (VIDEO)

Božično-novoletni prazniki imajo kar nekaj različnih simbolov, eden izmed njih pa je tudi Hrestač. Klasično pravljično zgodbo, v kateri plešejo miške, divja hudič in se odvijajo čarovnije, si v teh dneh lahko ogledate kot baletno predstavo ter si tako pričarate še bolj božično vzdušje, lahko pa Hrestača doma izdelate kar sami, da vam bo v prazničnih dneh delal družbo.

V nedavnem podkastu smo se o prazničnih dekoracijah pogovarjali s Katjo Koritnik in Tjašo Kokalj Jerala. Slednja je na svojem Instagram profilu delila načrt, kako doma izdelati kar 183 centimetrov visokega Hrestača in z njim navdušila marsikoga. Seveda tudi nas. Ker se nam zdi ideja odlična, njene napotke, kako ga izdelati, spodaj delimo v video in pisani obliki.

