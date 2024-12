Tedenski jedilnik: TOP 5 kosil za december

Ponedeljek: Pečenice v čebulni omaki

K pečenicam namesto kislega zelja ali repe za spremembo ponudimo malce sladkasto omako iz čebule.

Torek: Testenine z zeljem in mletim mesom

Zelje je sicer, za ljubitelje podatkov, zelo dober vir vitamina K, v 100 gramih ga je že kar priporočeni dnevni odmerek, ter vitamina C. Priporočamo: ne prekuhavajte, najbolje bo za to vrsto zelenjave, da se kuha samo toliko, da se zmehča.

Sreda: Krvavice, repa, krompir

Nasvet za to, kako spečemo krvavice, nam je narekoval kranjski chef Matjaž Erzar - Matiček. On bi zraven postregel burkašo (jed iz kisle repe in prosene kaše, ki ji doda še fižol, kislo smetano in za konec prepražene ocvirke). Mi smo za prilogo izbrali kislo repo in krompir.

Četrtek: malce bolj praznična jota

Kdo bi si mislil, da se nam ob tako skromni zimski enolončnici utrne misel, kako jo lahko skuhamo v res elegantni različici.

Petek: Gratiniran brstični ohrovt

Privlačna jed iz zimske zelenjave.