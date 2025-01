Tedenski jedilnik: raznovrstno, okusno in preprosto pripravljeno

Ponedeljek: Solata iz nedeljskih ostankov

Zdaj pa porabimo še zadnji konček nedeljskega kosila.

Torek: Omleta iz krompirja

V tej jedi lahko porabite ostanke sestavin, ki se vam nabirajo v hladilniku. Zraven pa še skleda domače solate.

Sreda: Segedin s pirejem

Klasika zimskih dni, zraven pa malce drugačen pire.

Četrtek: Pad thai

Pad thai, priljubljena jed tajske kuhinje, je sinonim za popolno harmonijo sladkega, kislega, slanega in rahlo pikantnega okusa.

Petek: Makaroni in sir

Da, to je najkrajša in najcenejša pot do nasitnega obroka. Mogoče celo preveč nasitnega ...