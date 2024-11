Tako pravilno skuhamo žajbljev čaj, ki je prva izbira pri prehladnih obolenjih (VIDEO)

Žajbljev čaj so poznale že naše babice, za krepitev imunskega sistema, pomiritev vnetij in spodbujanje splošnega počutja pa so ga uporabljale že generacije pred njimi.

Žajbelj je trajnica z mehko sivkasto-zelenimi listi, ki vsebujejo eterična olja, antioksidante in številne zdravilne spojine. V ljudski medicini je znan po svojih protivnetnih, protibakterijskih, antivirusnih in protiglivičnih lastnostih. Poleg zdravilnih učinkov ima tudi prijeten, rahlo zemeljski in aromatičen okus. Zato je pitje žajbljevega čaja ne le zdravilen, temveč tudi izjemno prijeten, pomirjujoč in sprostitven ritual.

Žajbljev čaj ne vsebuje teina ali podobnih substanc, ki nam ne bi pustile spati, zato ga lahko uživamo kadarkoli. Kot pravi zeliščarica Mirjam Grilc (Zeliščna kmetija Grilc) v spodnjem videu, je priporočljivo, da si za ohranjanje močnega imunskega sistema privoščimo skodelico na dan. Kadar nam slednji pade in potrebujemo malce podpore, pa je lahko čaj iz tega žametnega zelišča tudi prva pomoč: »Žajbelj ima tako širok spekter delovanja za zdravje, da mu rečejo naravni antibiotik. Pomaga pri odvajanju vode, želodčnih in žolčnih težavah, odpravlja težave v ustni votlini, razkužuje in še veliko dobrih lastnosti ima,« razloži Mirjam.

Da bomo iz dišečih lističev izvabili kar največ zdravja, pa je seveda pomembno, da čaj pravilno skuhamo. Svež ali suh žajbelj položimo kar v hladno vodo (ščepec suhega žajblja na skodelico vode) in čaj nato segrejemo. Zvarek naj na majhnem ognju brbota približno tri minute, da se voda obarva v prijetno zeleno barvo, iz lonca pa zadiši.

Redno uživanje žajbljevega čaja prinaša številne koristi. Uporabljamo ga lahko za grgranje pri vnetem grlu, aftah in vnetih dlesnih. Pomaga pri prebavnih težavah, napihnjenosti in krčih. Njegov blagodejni vonj in okus delujeta sproščujoče, kadar smo pod stresom. Pomaga pri uravnavanju hormonskih neravnovesij in lajšanju simptomov menopavze. Zaradi že zgoraj omenjenih protimikrobnih lastnosti pa seveda učinkovito blaži simptome in krepi odpornost.

Žajblju lahko dodamo še kakšno drugo zelišče in tako pripravimo zeliščno mešanico. Odlično se razume z meto in meliso, pa tudi s timijanom in drugimi zelišči, ki jih najdete na vrtu. Skratka, pri mešanju domišljiji vsekakor lahko prepustite prosto pot. Pa na zdravje!

