Sedem zanimivosti o psih, ki jih verjetno niste vedeli

Ljubosumje da, krivda ne

Opazovanje pasjega vedenja je lahko zelo zanimivo. Včasih se zdi, da imajo psi človeške lastnosti, kar tudi drži. Med drugim občutijo in izražajo ljubosumje. Ni jim prav, če se drugemu psu posvečate v večji meri kot njemu, včasih so ljubosumni tudi na računalnik, ob katerem preživite veliko časa ali na čas, ki ga namenjate klepetom po telefonu. Z gestami nakažejo, da jim vaše vedenje ni všeč in da želijo, da se posvetite raje njim. Na drugi strani pa naj psi ne bi občutili krivde. Otožne oči, s katerimi nas kuža gleda, niso znak krivde, ampak reakcija na človeka, ki ga graja. Psi namreč ne občutijo krivde na enak način kot ljudje, ampak je njihovo vedenje (izogibanje očesnemu stiku, spuščena ušesa, plazenje …) odziv na našo telesno govorico, ton glasu ali izraze obraza. Kuža zazna jezo ali razočaranje ter reagira tako, da se človeku podredi in omili napetost.

