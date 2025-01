Povešava okrasna drevesa – od kod tako zasoljene cene sadik

Krošnje v naravi rastočih dreves so različne oblike, med seboj se zelo razlikujejo iglavci od listavcev, vendar je oblika tudi pri listavcih zelo raznolika: veje se razraščajo pod različnim kotom, nekatere krošnje so ozke, stebraste oblike, spret druge, kot pri pahljačastem javorju, bolj razprostrte, povešava oblika, ki jo najbolj poznamo pri vrbi žalujki, pa je redkost. A med okrasnim drevjem v parkih in vrtovih lahko pogosto vidimo povešajoča se drevesa, ki so rezultat igre narave ali posegov človeka. In kaj morate vedeti, preden se odločite za drevo s povešavo krošnjo?

