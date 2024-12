Najboljši trik, kako pripraviti sočnega piščanca (VIDEO)

Piščančje meso je odličen vir beljakovin, ki jih je sicer dobro dodajati v dnevne menije, da so naši obroki uravnoteženi. Hkrati pa je tudi zelo praktična sestavina, saj ga zaradi nevtralnega okusa lahko kombiniramo k najrazličnejšim jedem in prilagodimo različnim okusom, pa še dokaj hitro je nared.

A piščančje meso lahko izpade nekoliko pusto, saj med pripravo, če nismo posebej pozorni, hitro postane suho. Brina Robinik Kobal nam je pokazala preprost trik, kako se lahko zgornji težavi v velikem loku izognemo v le nekaj enostavnih potezah in tako poskrbimo, da bo piščanec vedno lepo sočen. Ključ do uspeha je priprava slanice, v kateri piščančje meso predhodno mariniramo. Pred pripravo kosila je sicer zato potrebno malce razmisleka vnaprej, a verjemite, da se bo dodaten korak zagotovo obrestoval. Torej, k slanici!

V liter vode vmešamo štiri žlice soli, za dodaten okus pa lahko v tekočino dodamo še začimbe po želji. Predlagamo lovorjev list in timijan. Nato v skledo dodamo surovo piščančje meso in vse skupaj za eno do štirih ur postavimo v hladilnik.

Ključ do uspeha pa ni le namakanje piščanca. Izjemno pomembno je, da ga, ko ga vzamemo iz slane tekočine, dodobra osušimo s papirnatimi brisačkami. Le na ta način bomo v ponvi kljub izjemno sočni sredici dobili lepo hrustljavo skrojo. Meso do zlato rjave barve na maščobi zapečemo najprej na eni strani, nato pa še na drugi. Rezultat bo lepo zapečen piščanec z mehko teksturo, ki bo uspel čisto v vsakem poskusu.

Verjetno vas zanima, zakaj ta trik deluje? Sol v slanici, v katero namočimo piščanca, poskrbi, da bo meso med peko lažje ohranilo vlago. Tako na izjemno preprost način preprečimo, da bi se meso izsušilo. Prepričani smo, da boste od zdaj naprej piščanca še raje pripravljali, saj bo čisto vsakič mehak, tako kot je treba!

Trik lahko uporabite tudi za celega piščanca.

