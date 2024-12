Koktajl poredni Božiček, ki poskrbi za navdušenje (VIDEO)

To je omamen in dišeč koktajl čudovite rdečkaste barve, ki spominja na Božičkova oblačila in njegovo belo brado. Sestavila sem ga iz brusničnega soka, preprostega ingverjevega sirupa in akvafabe, torej vode čičerke. Ta poskrbi za mamljivo penico, zaradi katere napitek še bolj okusimo. Z njo nadomestimo beljak, ki ga pogosto najdemo v tovrstnih zvarkih. Kot poredna sestavina pa tukaj nastopa džin, ki ga seveda lahko zamenjate z brezalkoholno žganjico.

Da bo zadišalo še po kaminu, skozi katerega se spusti ta dobri mož, pa poskrbimo z dimom, ki ga ujamemo pod kozarce, preden natočimo pijačo. Pomagamo si kar z ožganimi vejicami rožmarina.

Sestavine

Ingverjev sirup

pol skodelice sladkorja

pol skodelice vode

večji kos ingverja

Koktajl (za 2 kozarca)

60 ml gina (ali brezalkoholne žganjice)

30 ml ingverjevega sirupa

30 do 60 ml 100 % brusničnega soka

15 ml vode kuhane čičerke (akvafaba)

led

2 vejici rožmarina

Priprava

Najprej skuhamo ingverjev sirup: zavremo vodo s sladkorjem in ingverjem, narezanim na kolute. Kuhamo toliko časa, da se sladkor raztopi. Pustimo, da se sirup ohladi in okus okrepi. Nato ga še precedimo. Vzamemo shaker in ga do slabe polovice napolnimo z ledom. Posodo zapremo in jo potresemo, da se ohladi. Dodamo džin, brusnični sok, ingverjev sirup in aquafabo. Zdaj se pravo »šejkanje« začne, traja naj toliko časa, da v dlaneh začutimo mraz. Okoli 10 sekund. Preden postrežemo: vejice rožmarina dobro osmodimo. Čez rožmarin obrnemo kozarca, da se pod njima nabere dim. Nato kozarca dvignemo, da se dim razkadi, in natočimo koktajl.

Sirupa vam bo ostalo še za kakšna 2 kozarca.

Kaj je akvafaba: Vegani in alergični na jajca še kako veste, da je tekočina, v kateri so bile skuhane stročnice, zares nekaj neverjetnega. To je akvafaba, s priročnimi sposobnostmi, da jo lahko stepemo v sneg, na las podoben beljakom. Ravno zato je odličen nadomestek, s katerim nastane veganska pavlova, biskvit, poljubčki, makroni, mafini … A nekaj vam smrdi, kajne? Najprej ste pomislili na vodo kuhanega fižola, ki je temna, sluzasta in ima veliko okusa po fižolu. Se strinjamo, da to ne bi bila najbolj primerna izbira, zato se pri sladicah najpogosteje uporablja vodo čičerke, saj je ta najbolj nevtralna. Brez skrbi, te stročnice se ne okusi niti za odtenek!

Namig: Če delate napitek za več oseb, pomnožite količine in vse skupaj zmešajte v blenderju, a le z nekaj kockami ledu, tega raje dodajte še v kozarec. Lahko pa si pomagate tudi z velikim kozarcem za vlaganje.

