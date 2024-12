Ključen korak za najboljši umami pečen krompirček (VIDEO)

Pečen krompir je ena izmed tistih jedi, za katero smo prepričani, da jo je sposoben pripraviti prav vsak. Težko gre kaj hudo narobe, razen če krompir predolgo ali premalo časa pustimo v pečici. Krompir olupimo, narežemo, začinimo in spečemo. Preprosto, kajne? Kljub temu da gre za izjemno nezahtevno pripravo, pa je za izboljšave tu ogromno prostora. Jasmina Pirnar Krope (Yaska) nas danes uči, kako nam bo uspel s popolno hrustljavo skorjico in umami okusom.

A kaj umami sploh je? Je eden od petih osnovnih okusov – poleg sladkega, slanega, kislega in grenkega. Beseda izhaja iz japonščine in pomeni »okusno« ali »prijetno slano«. Umami opisuje poln, bogat okus, ki ga pogosto povezujemo z živili, bogatimi z naravnimi glutamati. Kako ga Yaska izvabi iz pečenega krompirja?

Skrita sestavina in ključen korak v tem receptu je sojina omaka. Prav ta poskrbi za božanski okus in čudovito zapečeno hrustljavo skorjico. Najbolje, da se kar lotimo dela.

Krompir najprej olupimo, operemo, posušimo s pomočjo čiste kuhinjske krpe in narežemo na kolobarje. Nato dodamo sojino omako in olje, po okusu pa še česen in rožmarin. Vse skupaj solimo in popramo ter dodobra premešamo, da se okusi dobro povežejo. Krompir enakomerno razporedimo po pekaču, ki smo ga prej obložili s papirjem za peko. Nato ga pečemo približno 40 minut pri 200 stopinjah Celzija. Krompir bo dobil lepo zlato rjavo barvo in hrustljavost. Okus, ki ga bodo naše brbončice deležne ob grižljaju, pa ne bo le slan, temveč zares pravi pravcati umami.

Takšen krompirček lahko postrežemo ob kateri koli jedi, lahko pa si ga privoščimo tudi kot prigrizek ob kakšnem dobrem božičnem filmu. V tem primeru priporočamo, da zraven pripravimo še pomako. Zmešamo lahko na primer grški jogurt in začimbe, ali pa kombiniramo kečap in majonezo in tako ustvarimo kultno preprosto koktajl omako. Skratka, ne dvomimo, da se bo takšen krompirček pogosto znašel na vaših menijih v kateri koli vlogi. Pa veselo hrustanje!

Sestavine

1 kg krompirja (olupljenega)

2 žlici sojine omake

po okusu: česen, rožmarin

sol, poper

Priprava

Pečico segrejemo na 200 stopinj. Krompir olupimo, operemo ter v posodo narežemo na krhlje. Dodamo mu sojino omako in olje, po okusu pa še česen (strt ali v prahu) in rožmarin ter solimo in popramo. Premešamo in stresemo na pekač, obložen s papirjem za peko. Pečemo okoli 40 minut, da krompirjevi krhlji dobijo lepo zlato rjavo in hrustljavo zapečeno skorjico.

