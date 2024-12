Kaj delajo čebele pozimi

Čebele so znane kot pridne delavke, ki neutrudno nabirajo med in oprašujejo rastline. Mnogi pa se sprašujejo, kaj počnejo v zimskih dneh, ko narava počiva.

Čeprav zunaj ne slišimo več njihovega brenčanja, so čebele še vedno v naši bližini. Le zavetje so našle v panju, ki ga v hladnih dneh ne zapuščajo, saj v naravi ni hrane, poleg tega so temperature prenizke, da bi lahko letele oz. jim mraz onemogoči normalno delovanje. Med zimo so čebele združene v panju, v gruči, tesno ob matici, kar jim omogoča preživetje v teh njim neprijaznih mrzlih dneh.

