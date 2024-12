Glasbena terapija za pomiritev psa v novoletnem času

Dokazano je, da glasba pozitivno vpliva na pasje počutje. Psi namreč zaznavajo zvoke precej bolj intenzivno od ljudi, zato so bolj občutljivi na določene frekvence in ritme. Tega se zavedajo tudi ustvarjalci, glasbeniki, ki so že pripravili posebej oblikovano glasbo za živali. Ob njenem poslušanju se mnogi psi zelo sprostijo, saj nežni toni delujejo sproščujoče na pasji živčni sistem. Prav tako se dobro odzovejo na večne klasike in priznane skladatelje, kot so Beethoven, Mozart, Bach …

Več na deloindom.si.