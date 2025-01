Če vaš partner počne eno od teh petih stvari, se raje poslovita

Novo leto je lahko priložnost, da obrnemo nov list tudi na področju medosebnih odnosov. Zakaj ne bi v 2025 zbrali poguma in zapustili toksično partnersko razmerje, prijateljstvo, ki ne deluje več, se poslovili od družinske dinamike, ki nam načenja duševno zdravje ali pomahali v slovo škodljivemu delovnemu okolju?

Ameriški psiholog dr. Kevin Bennett je za Psychology Today razkril pet najhujših oblik manipuliranja, s katerimi se lahko srečamo v odnosih. Spoznajte, kako jih prepoznamo in kako se jim zoperstavimo. Tudi, če imate srečo in se še niste zapletli s človekom, ki bi nad vami vršil kaj od zapisanega, vam lahko informacije pridejo prav, saj, kot pravi dr. Bennett, je v znanju moč in nam lahko poznavanje škodljivih delovanj koristi, da se jim izognemo, še preden nas prizadenejo.

1 Mračenje

Ena najhujših oblik manipulacije, ki lahko človeka, ki je njena žrtev, popolnoma uniči, je »gaslighting«, ki mu po slovensko pravimo »mračenje«.

Gre za zahrbten način manipulacije in psihološkega nadzora, ki poteka tako, da manipulator žrtvi namerno in sistematično servira lažne informacije, s čimer v njej vzbuja dvome o resničnosti situacije in spodkopava njeno lastno razsodnost.

Mračenje se dogaja tako rekoč povsod, saj se tovrstnega manipuliranja poslužujejo tako manipulatorji v romantičnih odnosih kot nadrejeni na delovnih mestih, politiki in celo vodje kultov ...