Psi se pogovarjajo v človeškem jeziku

Če ste tudi vi prepričani, da ima vaš kuža vse človeške lastnosti, le govoriti ne zna, potem imamo za vas dobro novico. Znanstveniki so ugotovili, da so psi z nekaj pomoči sposobni komunicirati po človeško. Sestaviti znajo kombinacije največ dveh besed, povedo pa jih s pomočjo zvočnih gumbov oz. zvočnih plošč.

Gre za posebne gumbe, ki jih pritisnejo, da povedo določeno besedo ali frazo v človeškem jeziku. V zadnjih treh letih so za delo z zvočnimi ploščami izurili na tisoče psov. Nekateri imajo profile na družbenih omrežjih, denimo mešanka Bunny, ki je zvezdnica tiktoka.

Slavna mešanka Bunny po zvočnih ploščah komunicira z lastniki. FOTO: Profimedia

Naslednja stopnja

V raziskavi so spremljali 30 psov različnih pasem, ki obvladajo takšno sporazumevanje. Ugotovili so, da so v povprečju uporabljali 27 besed, nekateri pa celo 49 besed ali fraz. Najpogosteje so bile povezane s hrano in igro, denimo »priboljšek«, »ven« in »igra«. Raziskovalci opozarjajo, da je za trditev, da psi razumejo, kaj povejo, še prezgodaj.

»Potrebujemo več raziskav, da bi razumeli, kako dojemajo in uporabljajo te naprave,« je dejala vodilna avtorica študije Federica Rossano. Kljub temu so mnogi pasji lastniki o tem, da njihovi štirinožci z njimi govorijo, prepričani že zdaj. Študija, objavljena v reviji Scientific Reports, odpira možnosti za nove raziskave o komunikaciji med človekom in psom ter spoznavnih sposobnostih psov.

Naslednja stopnja v raziskavi bo ugotoviti, ali so lastniku sposobni povedati, da ne najdejo svoje igrače, pa tudi, ali so sposobni bolj abstraktne komunikacije. »Želimo vedeti, ali lahko uporabijo zvočne plošče za izražanje idej, ki niso povezane z njihovimi trenutnimi potrebami, denimo, da spregovorijo o pogrešanih predmetih, preteklih dogodkih ali prihodnosti,« poudarja glavna avtorica študije. Če so tega sposobni, bo moral človek krepko prevetriti svoje mnenje o živalski inteligenci.