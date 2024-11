Pozimi smo za udobje

Prihod najhladnejšega obdobja v letu pomeni tudi spremenjen življenjski slog. Že to, da smo več doma, pripomore k drugačnosti. Filmi, serije, knjige in druženje v domačem udobju postanejo pomemben del, recimo mu, zimskega življenjskega sloga, zaradi česar je vredno zavihati rokave in prerazporediti nekaj malenkosti po hiši, predvsem zato, da bo naše bivanje še toplejše in prijetnejše.

Zimski trendi dajejo poudarek udobju, eleganci in naravnim materialom, s čimer želimo doseči edinstveno in toplo vzdušje.

Ročno izdelani predmeti

Notranji oblikovalci bodo v prihajajoči zimi stavili na ročno izdelane predmete, predvsem tekstilne. Hit bodo t. i. patchwork odeje. Gre za tehniko, ki pomeni šivanje kosov blaga v večjo celoto. Takšen dizajn običajno temelji na ponavljajočih se vzorcih, sestavljenih tudi iz (barvno) različnih oblik blaga. Zaželene bodo tudi ročno šivane košare za shranjevanje, tudi makrame okraski, tapiserije na stenah in še cela vrsta podobnih ročno izdelanih detajlov, s katerimi ne morete zgrešiti.

A če tekstil ni vaša prva izbira, lahko to zimo dom okrašujete z ročno izrezljanimi lesenimi figuricami ali pa keramičnimi posodami. Kakšen starejši kos pohištva lahko tudi prelepite in ga osvežite s toplejšo barvo ali vzorci in ga postavite v dnevno sobo.

Takšen (patchwork) dizajn temelji na ponavljajočih se vzorcih iz (barvno) različnih oblik blaga, z njim bo prihajajoča zima toplejša. FOTO: Ailime/Getty Images

Zelena je še vedno v modi, rastline pa niso rezervirane zgolj za toplejši del leta. Pravzaprav jih ni malo, ki bodo s čisto malo dodatne nege preživele prihajajočo zimo v cvetličnih loncih. Zato se v hladnejših mesecih nikar ne omejujte zgolj z umetnim dekorjem, saj bo zelenje domu dalo še dodatno toplino ter vzdušje.

Čeprav pozimi na balkonih in terasah preživimo manj časa, jih ne smemo povsem zanemariti. Obstaja namreč cela vrsta pravih malih umetnin, ki so namenjene vsem vremenskim razmeram in bodo poživile balkone in terase tudi pri temperaturah pod ničlo. Kovinske skulpture, keramične vaze, posodje v izrazitih barvah ter stenske dekoracije, kot je mozaik iz porcelanastih ploščic, so le nekatere izmed idej za okrasitev balkona.

Dom okrasite z ročno izrezljanimi lesenimi figuricami ali keramičnimi posodami.

Toplota in svetloba

Nepogrešljivi so že od nekdaj tudi (unikatni) kamini, ki ne zagotavljajo le topline, temveč odsevajo tudi edinstveno zimsko vzdušje. Na voljo je veliko vrst kaminov, ki se zlahka zlijejo z različnimi slogi in prostori, lahko so geometrijski, vgrajeni, viseči, ki so prava uspešnica v zadnjih letih. Če je torej v vašem domu količkaj prostora za kamin, si ga brez odlašanja omislite. Domači, pa tudi gostje vam bodo ob mrzlih zimskih večerih, ko se bodo zbrali ob prasketajočem ognju, še posebno hvaležni.

Dišeče sveče bodo v vašem domu ustvarile mehko svetlobo in prijeten vonj. FOTO: Getty Images

Ker se v tem obdobju stemni že zelo zgodaj, je močnejša notranja osvetlitev v zimskih mesecih še kako pomembna. Če ste pripravljeni na zamenjavo lestenca, izberite večjega, ki bo poskrbel za močnejši in svetlejši snop svetlobe, če želite ohraniti že obstoječega, tedaj lahko prostor dodatno osvetlite z različnimi okrasnimi in dišečimi svečami. Za pravo zimsko vzdušje izberite okus vanilje, cimeta ali pomaranče.