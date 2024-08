Audi je nedavno predstavil povsem nov avtomobil, to je audi A5, ki je, zanimivo, zamenjava za dozdajšnjega A4. Lahko je kombilimuzina ali priljubljeni karavan (avant). Še naprej je to avtomobil s klasičnim pogonom, ki pa prinaša za koncern povsem novo hibridno tehniko. Nova poimenovanja Audi je po lastni razlagi A4 preimenoval v A5, da bi se v prihodnje vedelo, da so njihovi avtomobili, ki imajo v oznaki modela liho število, klasično gnani, tisti s sodim številom pa električni. Kakor koli, A5 je res povsem nov, lahko je petvratna kombilimuzina (označujejo ga sicer za limuzino) z visoko vpeti...