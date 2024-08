Posušeni cvetovi vrtnic so izjemno uporabni, z njimi lahko denimo okrasimo sveče, ki smo jih izdelali sami, tudi mila, jih dodamo k doma narejenemu pilingu za telo, z njimi ustvarjamo ali jih preprosto natresemo v skledo skupaj z drugimi posušenimi cvetovi in dišavami ter si tako naredimo dišeči potpuri.

Da pa bi cvetni listi vrtnic tudi posušeni obdržali barvo in lepoto, je dobro upoštevati nekaj nasvetov cvetličarjev. Najpomembnejše je, da izberemo sveže cvetove, ki niso poškodovani in jih še ni načel zob časa. Če bomo čakali, da vrtnice v vazi najprej ovenijo in cvetne liste posušili šele takrat, suhi ne bodo najlepši, prav tako ne bodo ohranili prijetnega vonja, kar je zlasti pomembno, če izdelujemo potpuri.

Da bi ohranili barvo, jih sušimo v temnem in hladnem prostoru. FOTO: Bhofack2/Getty Images

Brez listov vrstnice si je težko predstavljati potpuri. FOTO: Helin Loik-tomson/getty Images

Hitreje bo šlo v dehidratorju ali mikrovalovni pečici.

Potrebujemo še papirnate brisačke in velik plitev pekač ter hladno in temno sobo, kjer bomo cvetove sušili. Z vrtnic najprej odstranimo cvetove, lahko jih primemo tik ob stičišču cveta in peclja ter potegnemo. Če bomo cvet nežno prijeli v dlan, se zunanji listi ne bodo poškodovali, ko jih bomo vlekli s peclja, se pa lahko to zgodi, če odstranjujemo vsakega posebej.

Ko smo cvetne liste odstranili, jih začnemo ločevati. Posamezne liste na s papirnatimi brisačkami obložen pekač polagamo enega zraven drugega in pazimo, da se ne dotikajo. Cvetovi, ki se dotikajo, se med sušenjem sprimejo skupaj, suhe pa je težko ločiti in skoraj zagotovo jih bomo poškodovali. Vse skupaj nato za dva ali tri tedne postavimo v hladen in temen prostor, če tudi po tem času še niso povsem suhi, jih pustimo še kak dan ali dva, nato pa uporabimo po želji. Če še ne vemo, kako jih bomo porabili, suhe cvetove zapremo v posodico in spravimo v hladen in temen prostor.

Z njimi okrasimo sveče, ki smo jih izdelali sami. FOTO: Polina Lebed/getty Images

Postopek bo nekoliko hitrejši, če cvetove namesto na zraku sušimo v dehidratorju. Odstranimo jih na enak način, kot če bi jih sušili na zraku, nato pa jih enostavno zložimo na pladenj dehidratorja, tudi v tem primeru zgolj v eni plasti, in pazimo, da se ne dotikajo. Sušimo jih na najnižji možni temperaturi. Uporabimo lahko tudi mikrovalovno pečico, a ne za bele cvetove, ti bodo namreč porjaveli, če bodo izpostavljeni visoki temperaturi.

Namesto vrtnic lahko svečke okrasimo tudi s kakšnim drugim cvetjem. FOTO: Alfonso Soler/getty Images

Med sušenjem se ne smejo dotikati.

Uporabimo krožnik ali pladenj, ki ga lahko položimo v mikrovalovko, in nanj v enem sloju razporedimo cvetne liste, ki se ne smejo dotikati. Čeznje nato položimo papirnato brisačko, v nasprotnem primeru nam jih bo namreč odneslo. Pečico nastavimo na najnižjo možno temperaturo za 30 sekund, če po tem času še niso suhi, postopek ponavljamo toliko časa, da bodo suhi, običajno je dovolj štirikrat po 30 sekund. Ko suhe cvetove odstranimo iz mikrovalovne pečice, jih poškropimo z lakom za lase ter porabimo po želji ali spravimo v nepredušno zaprto posodico ali kozarec.