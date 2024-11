Pomivalni stroj še zdaleč ni samo za posodo

Pomivalni stroj je svojevrsten čudež. Prihranil nam je čas in je dokazano veliko bolj učinkovit pri porabi vode, kot si mislimo. Še zdaleč ni namenjen pomivanju samo posode, krožnikov, pribora ... Z njim lahko očistimo veliko več: obstaja namreč vrsta predmetov, ki jih lahko vržemo vanj in bodo po pranju videti kot novi.

Celo zobne ščetke, na katerih se nabira zobna pasta, lahko pomijemo v njem. Ali pa gobice … Če jih pogosto uporabljamo pri čiščenju doma ali posode, obstaja precejšnja verjetnost, da bodo potrebovale globinsko čiščenje. Gobice se namreč zelo dobro obdržijo na zgornji rešetki pomivalnega stroja, zato jih lahko mirno vržemo k preostali posodi. Tudi večino okrasnih vaz lahko pomijemo v pomivalnem stroju, kar je še posebno prikladno, če so ozke in jih je težko dobro očistiti ročno.

Obstaja vrsta predmetov, ki jih lahko vržemo stroj za pranje posode in bodo videti kot novi.

Prihrani pri času in denarju. Foto: Ehstock/Getty Images

Stroj svoje delo odlično opravi tudi na področju čiščenja raznoraznih steklenih ali plastičnih luči. Pa tudi vseh možnih posodic za milo, ki postanejo sčasoma že tako umazane od ostankov mila, vam ne bo treba več drgniti na roko. Kakor tudi ne plastičnih krtač in glavnikov. Bodite le pozorni na vse naravne materiale, saj niso primerni za čiščenje v pomivalnem stroju.

Tudi manjše metle lahko postanejo zelo umazane, a tudi takšne predmete lahko vržemo v pomivalni stroj. A še preden ga bomo zagnali, z metle odstranimo odvečni prah oziroma dlake.

Tudi igračke damo v pomivalca. Foto: Getty Images

Silikonski modeli za peko lahko postanejo precejšnja nadloga, kadar jih želimo očistiti ročno, sploh če smo v njih uporabljali kakšno lepljivo ali mastno hrano.

Žogice za golf

Vsi vrtnarji vedo, kako pomembno je pred sajenjem očistiti cvetlične lonce, s čimer preprečimo razvoj rastlinskih bolezni. Odstraniti moramo staro zemljo, potem pa posodje za sajenje in cvetlične lončke le pomijte v pomivalnem stroju. Tistim, ki vrtnarite, svetujemo, da uporabite zgornjo rešetko pomivalnega stroja ter na ta način očistite vrtno orodje.

Vse, kar dojenčki žvečijo, vse to je treba večkrat očistiti, pomivalni stroj pa je lahko prav zato idealna rešitev, sploh kadar govorimo o dudah. Zanimivo, da lahko v pomivalnem stroju uspešno očistimo tudi znamenite bejzbolske kape s ščitkom. Položite jo na zgornjo polico, in ko se bo posušila, bo vaše pokrivalo spet kot novo.

Tisti, ki igrajo golf, vedo, da pomivalni stroj bleščeče opere njihove umazane žogice, vozniki pa se strinjajo, da ni lepše očiščenih gumijastih predpražnikov, kot so tisti, ki so jih očistili v pomivalnem stroju. Tako bleščeče bodo odslej tudi vaše japonke in drugi plastični ali gumijasti natikači.

Kako jih pa vi čistite? Foto: Aleksandr Kondratov/Getty Images

Pomivalni stroj bo uspešno očistil vse (gumijaste ali plastične) igračke, s katerimi se igrajo vaši hišni ljubljenčki. Podobno je seveda z otroškimi igračami. Igračke, ki jih otročiči uporabljajo pri kopanju (posodice, kocke in še kaj), naložite na zgornjo rešetko pomivalca, in videli boste.

Pozorni bodite le na majhne dele teh igrač, ki morajo biti pri takšnem umivanju obvezno v mrežasti vrečki. Vse pa seveda niso za v pomivalni stroj: kar je nenadomestljivo, operite na roko.