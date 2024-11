Po telefonih pikslaste slušalke

Vrsti odličnih Googlovih pametnih telefonov iz serije pixel 9, ki so od letos uradno, se pravi z vso potrebno podporo, na prodaj tudi v Sloveniji, so se pred nedavnim pridružile še slušalke pixel buds pro 2. Gre za brezžične slušalke, ki jih vtaknemo v slušni kanal, kar poskrbi za dobro tesnjenje, še preden se vklopi aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice (ANC). Pixel buds pro 2 se s pomočjo silikonskih vložkov (priloženih je več velikosti) in dodatne »plavutke«, s katero jih še dodatno utrdimo, odlično prilegajo uhlju in niso naporne niti pri daljši uporabi.

Kot se spodobi za slušalkice takšnega cenovnega razreda (okoli 250 evrov), je zvok vrhunski, dobro pa se izkaže tudi ANC, čeprav smo doživeli tudi še boljšega, denimo pri Bosejevih ali Sonyjevih izdelkih; nekateri bodo pogrešali aktivno prilagajanje dušenja hrupa oziroma možnost nastavljanja njegove jakosti. Zvočna slika je lepo široka, srednji in visoki toni uravnoteženi, basi dovolj močni tudi za ljubitelje nizkih tonov, na voljo imamo tudi petstopenjski izenačevalnik zvoka, čeprav je zvok že odlično prednastavljen. Tudi pri kompleksnejših glasbenih zvrsteh bomo razločili posamezne instrumente in vokale. Dobro se obnesejo pri telefonskih klicih, pri čemer je treba pohvaliti odstranjevanje hrupa z ulice.

8 ur delovanja z vključenim ANC zdrži baterija.

Baterija po Googlovih podatkih zdrži osem ur delovanja z ANC in dvanajst brez njega, kar se (skoraj) potrdi tudi v praksi, polnilna škatlica ima dovolj zaloge za še tri polnjenja. Pixel buds pro 2 ponujajo tudi nekaj zaščite pred vodo in prahom po standardu IP54, kar pomeni, da nas lahko ujame dež, pod tuš pa ravno ne smemo z njimi. Fina stvar je tudi vključenost v Googlovo storitev Poišči mojo napravo, če jih slučajno kje založimo.