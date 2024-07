Po dveh letih vendarle novi fiat za Kragujevac

Srbski mediji so že lani poročali, da bodo enega od prihodnjih fiatov proizvajali v Kragujevcu. Fiat je novi model fiat grande panda predstavil pred kratkim, te dni pa je srbski predsednik Aleksandar Vučić napovedal, da se bo pri njih sredi julija začela proizvodnja novega električnega avtomobila. Ni govoril o pandi, a vendarle je zelo verjetno, da gre za ta avtomobil. Vučić je pri tem znova odprl temo rudarjenja za baterije električnih avtomobilov nujne litijeve rude v Srbiji, kar je bilo pred časom zaradi nasprotovanja javnosti zamrznjeno.

Dolgotrajna uspešnica

A pojdimo k avtomobilu. Fiatov model panda je verjetno njihova zadnja leta edina in tudi dolgotrajna uspešnica. Panda je prvič prišla na trg leta 1980, sedanja generacija je na njem že 12 let, izdelujejo jo na Poljskem v kraju Tychy. Nedavno so razkrili novinca, ki so mu dali ime fiat grande panda, že po imenu sodeč, je nekoliko večji, približno štiri metre meri v dolžino. Pripravljen je na novi večenergijski osnovi skupine Stellantis, kar pomeni, da je lahko povsem električen ali pa bencinski oziroma bencinski hibrid. Dosedanjo pando naj bi preimenovali v pandino, jo nujno posodobili, predvsem bodo dodali obvezne asistenčne sisteme.

Proizvodnjo pandine bo prevzela italijanska tovarna v Pomiglianu d'Arcu, medtem ko naj bi grande pando to poletje začeli izdelovati v Kragujevcu. Gre za tovarno nekdanje Zastave, ki je bila vselej močno povezana s Fiatom, na njihovi tehniki so temeljili Zastavini modeli. Ko je bilo z razpadom nekdanje države s temi jugoslovanskimi avti počasi konec, so v Kragujevcu nekaj časa izdelovali nekdanji fiat punto, veliko pa so si obetali od enoprostorca 500 L. Ta model je bil za Srbijo bolj ali manj razočaranje; izdelovati so ga začeli leta 2012, leto kasneje so jih izdelali največ – 112.000 vozil –, nato pa je šla proizvodnja samo navzdol. Model so pred dvema letoma opustili in odtlej v Kragujevcu ni proizvodnje.

Državne spodbude

Dogovor o novem modelu je bil med Fiatom in Srbijo sklenjen leta 2022, naložba naj bi bila vredna 190 milijonov evrov, od tega 48 milijonov financira srbska država s spodbudami ministrstva za gospodarstvo. Kot smo omenili, je Aleksandar Vučić pred kratkim dejal, da bodo proizvodnjo novega električnega avtomobila zagnali že v drugi polovici julija, da je to velikega pomena za Srbijo in Šumadijo in da bo to spodbuda za električno mobilnost v državi. Prav tako je napovedal, da bodo uvedli subvencijo 5000 evrov za ta pogon, ki bo morda še višja, če bo proizvodnja lokalna.

Kot so že prej poročali različni srbski mediji, naj bi v Kragujevcu že potekale priprave, za zdaj tam dela 500 ljudi, koliko jih še bo, ni znano. Vprašanje je, ali bo številka dosegla nekdanjih več kot 2000 kot v času, ko so izdelovali fiat 500L.

Gašper Boncelj