Po avto kar v trgovino z mobiteli

Od zunaj deluje kot še ena Huaweijeva trgovina, videti je kot prodajalna mobilnih naprav. A že po prvih korakih opaziš, da precejšen del zavzema avtomobilski salon. Na Kitajskem so namreč v električno avtomobilsko prihodnost ugriznili tudi proizvajalci mobitelov in že zdaj lahko pokažejo marsikaj dobrega.

Predvsem so to avtomobili, ki imajo privlačno podobo. Če so še pred nekaj leti kitajski avtomobili delovali kot zelo ponesrečena kopija nemških modelov, se stanje nenehno spreminja. Vsako leto pride na trg kakšna nova znamka, ki povrhu izdeluje privlačne modele.

Huaweijeva znamka Aito

Huawei se je avtomobilskega projekta lotil z več drugimi kitajskimi proizvajalci. S podjetjem Serem so ustanovili znamko Aito (adding intelligence to auto), s podjetjem Chery pa znamko Luxeed. V Pekingu smo v živo videli tri avtomobile znamke Aito. To so modeli M5, M7 in M9. Ni težko ugotoviti, da je M5 najmanjši in M9 največji, medtem ko je M7 bolj podoben večjemu bratu kot mlajšemu. Vsi trije padejo v oči s sodobno obliko in v notranjosti s kakovostno izdelavo.

Eden od prodajalcev nam je razkazal vse tri. Angleško ni znal prav dobro, jaz še manj kitajsko, zato sva se sporazumevala prek spletnega prevajalnika. Pokazal je, denimo, kako se avtomobilu ukazuje z glasovnim upravljanjem. Takoj je zame spremenil jezik menija v angleščino. Upravljanje menija je priročno, usvojiti ga je mogoče v nekaj sekundah. Na glasovni ukaz se premikajo celo sedeži, prav tako je mogoče avtomobil povezati z domom, spremljati vremensko napoved in promet v bližini. A – če smo prav razumeli prodajalca – obstaja majcen problem: za povezovanje z avtomobilom nujno potrebujete Huaweijevo mobilno napravo.

Luksuzna vozila za precej nižjo ceno kot v Evropi.

V modelu M9 se lahko sovoznikov sedež povsem poleže, nanj pa noge položi potnik v drugi vrsti.

Udobje na visoki ravni

V modelu M9 so tri vrste s po tremi sedeži in na prav vseh se udobno sedi. V drugi vrsti se lahko sedež spremeni celo v ležalnik, vse se zgodi v približno dvajsetih sekundah. Občutek v notranjosti je vsekakor na najvišji možni ravni, kar v Evropi poznamo le pri najdražjih modelih, ki krepko presegajo sto evrskih tisočakov. Vprašanje je samo, kako se takšni avtomobili odzivajo na dolgi rok, saj še ni podatkov o njihovi vzdržljivosti in pokvarljivosti.

Posebnost so žarometi. Mogoče je imeti pametne žaromete, ki v vozni pas pred avtomobilom prikazujejo vremenske razmere, navigacijske napotke in kako blizu je promet spredaj in zadaj, lahko pa tudi ritem pesmi v avtomobilu.

Zmogljivosti baterij se gibljejo od 40 do 100 kWh. Z modelom M9 je po uradnih podatkih mogoče prevoziti 630 kilometrov s polno baterijo (100 kWh). Vsi modeli so lahko tudi v hibridni različici, ki ima 1,5-litrski bencinski turbo motor in električni pogon.

Še boljši doseg ima model S7 znamke Luxeed, saj lahko po podatkih v promocijskem gradivu v različici z baterijo zmogljivosti 100 kWh prevozi kar 855 kilometrov. Precej atraktiven avtomobil v kupejevski obliki naj bi bil neposredna konkurenca Teslinemu modelu S.

Pretresljiva (kitajska) cena

Ob vsem povedanem pa najbolj preseneti cena. Najdražja različica modela M7, denimo, stane okoli 41.900 evrov (329.800 juanov), najdražja različica M9 pa 72.400 evrov (569.800 juanov). In cena S7? V najboljši različici 44.440 evrov (349.800 juanov). Vse te cene so seveda bistveno nižje od cen avtomobilov, kot jih poznamo v Evropi. Sploh če jih primerjamo z avtomobili najvišjega razreda, kjer imajo televizijske zaslone tudi potniki v drugi in tretji vrsti.

Model M9 ima precej prostora tudi v drugi vrsti.

V Sloveniji ni še nobenih informacij, da bi začel Huawei uvažati tudi avtomobile, zato bo treba na tovrstno popestritev slovenskega trga še nekaj časa čakati. Zagotovo pa bo nujnih nekaj sprememb, če ne drugega, že drugačna vtičnica za polnjenje baterije.