Ploski kruh brez kvasa, ki bo nared v 20 minutah

Za ploski kruh vkup vržeš sestavine, jih malce pomečkaš v testo, potem pa z levo roko oblikuješ in z desno spečeš. Rezultat je kruhov disk s prijetno žvečljivo in mehko teksturo, ki je kot nalašč za zajemanje sataraša in mazanje krožnika. Saj ne, da obogaten z zeliščnim maslom ne bi izginil tudi brez pomoči glavne jedi.

Ploski kruh brez kvasa

Kruh

300 g moke

1,5 žličke soli

pol žličke pecilnega praška

240 g grškega jogurta

Zeliščno maslo

žlica sesekljanega peteršilja

2 žlici masla

2 stroka česna

Priprava

Zeliščno maslo: v posodici zmešamo zmehčano maslo, sesekljan peteršilj in sesekljan česen. Ploski kruh: v posodo stresemo moko, sol in pecilni prašek ter čmoknemo grški jogurt. Vse skupaj zmešamo ali na roke ali s kuhinjskim robotom, da dobimo gladko testo. Če je presuho, primešamo žličko grškega jogurta. Testo zavijemo v folijo za živila in ga pustimo 10 minut pri miru, nato ga razdelimo na 4 dele, ki jih oblikujemo v kepe. Vsako kepo razvaljamo v krog. Ponev segrejemo nad sred­nje močnim ognjem in vanjo kanemo malo olja. Ploski kruh pečemo 1–2 minuti na vsaki strani. Ko se na vrhu začne napihovati, obrnemo in pečemo, da se mehurji spremenijo v zlato rjavo zapečene lise. Še vroč kruhek radodarno premažemo z zeliščnim maslom.

