Plavajoči pomoli na jezeru Iseo: Umetnost, ki je navdušila svet

V dveh letih sta uspela ustvariti, kar se je mnogim zdelo nemogoče – omogočiti ljudem, da hodijo po vodi. Ne le, da sta uresničila zastavljeni cilj, ampak sta z realizacijo projekta uspela ustvariti občutek popolne navezanosti z naravo. Na dolgih plavajočih pomolih, dolžine treh kilometrov in širine 16 metrov, so se obiskovalci sprehajali med obalo in jezerskima otočkoma Monte Isola ter San Paolo. Občutek je bil nepozaben in edinstven, saj so plavajoči pomoli nežno nihali pod nogami, s čimer se je vsakomur zazdelo, kot da lebdi nad površino vode.

