Piščančja piccata: hitri zrezki v kremasti omaki s kaprami (VIDEO)

Tokrat sem za kosilo pripravila piccato, ki vedno navduši vse in je ena mojih najljubših jedi s piščancem. Meso je nežno in sočno, omaka pa rahlo kremasta in izjemno finega okusa. Prilogo seveda lahko izberemo po lastnem okusu. Priporočam pire ali pečen krompir, pa tudi testenine se lepo ujamejo s tako pripravljenim piščancem.

Sestavine

600–700 g piščančjih prsi brez kože in kosti (file)

60 g moke

večja šalotka

2 stroka česna

250–300 ml jušne osnove

bio limona

2 žlici kaper

2 žlici masla in oljčno olje

sol, poper, peteršilj

Priprava

Limono narežemo na rezine. Če uporabimo kapre v kisu, jih prej dobro splaknemo pod vodo in odcedimo. Piščančje prsi operemo in dobro osušimo, nato pa vsak file posebej prerežemo počez, da dobimo zrezke. Meso z obeh strani nasolimo in popramo po okusu. Vsak zrezek povaljamo v moki, odvečno otresemo. V ponvi segrejemo žlico masla in žlico olja. Na srednje močnem ognju popečemo meso (3 do 4 minute na vsaki strani), da dobimo lepo zlato rjavo skorjico. Preložimo na krožnik. V isto ponev dodamo preostalo žlico masla in prepražimo na drobno nasekljano šalotko (1 do 2 minuti), dodamo strt česen in mešamo toliko, da zadiši. Prilijemo jušno osnovo in omako kuhamo kakšnih 10 minut, nato dodamo pečeno meso, rezine limone in kapre ter kuhamo še približno 10 minut, da se omaka malce zgosti, meso pa pogreje.

Na koncu jed potresemo z nasekljanim svežim peteršiljem in postrežemo.

