Indira se veseli srečanja s Spidijem

Indira Dizdarevič z umetniškim imenom Loren Goms je mamica šestih otrok, pisateljica in slikarka. »Že od mladih nog sem rada spremljala Slavca L. Kovačiča - Spidija, zelo mi je bila pri srcu njegova zabavna in igriva oddaja z naslovom Spidi&Gogi, ki jo je skupaj z Gorazdom Elvičem snemal pred leti. Moja želja, da bi ga spoznala v živo, je bila močna, saj so bili nad njim navdušeni tudi moji otroci. Pred časom sem zasledila njegov profil na Facebooku in z njim navezala stik. Pisala sem mu, da si zelo želim priti v njegovo oddajo in se še tam predstaviti njegovim gledalcem in jim povedati nekaj o sebi,« pravi Indira, ki je bila zelo vesela njegovega odziva.

Spidi jo bo gostil v oddaji Kaktus top 8 na TV Celje.

Slavc L. Kovačič, ki se ji zdi izjemno zabaven, sploh v oddajah Kaktus top 8, ki jih pripravlja na TV Celje, se ji je nemudoma odzval in jo z veseljem povabil v oddajo. Posnela jo bosta v tem mesecu, predvajana pa bo maja. »Zelo se veselim srečanja z njim in mislim, da se bova dobro ujela, saj prav tako kot jaz v sebi skriva otroško dušo. Srčno tudi upam, da to ne bo najino zadnje srečanje in da bova lahko v veselje otrok še kdaj sodelovala,« je za Slovenske novice povedala Indira Dizdarevič.