Prvi televizijski koraki Rosvite Pesek, ki se je rodila 22. aprila 1965 v Mariboru, so se začeli z grenkim priokusom. V dvigalu televizijske hiše se je zjokala, ker so jo zaradi premočnega štajerskega naglasa zavrnili na radiu. Naključno srečanje jo je popeljalo na televizijsko pot, ki jo je vodila od kuhanja kave prek novinarskega dela v informativnem programu, od voditeljice pogovornih oddaj in urednice aktualno dokumentarnega programa do enega najbolj prepoznavnih televizijskih obrazov vseh časov. Med strmim vzpenjanjem kariere je magistrirala, leta 2006 na filozofski fakulteti še doktorira...