Na koprskem višjem sodišču je 20. marca potekala pritožbena seja, po kateri so višji sodniki 25-letnemu Kosovarju Karanfilu Xhabaleju zmanjšali triletno kazen zapora. »Višje sodišče v Kopru je pritrdilo razlogom sodišča prve stopnje, ki so bili podlaga za izrek obsodilne sodbe. Je pa pritožbam obtoženčevih zagovornikov deloma ugodilo in izpodbijano sodbo spremenilo v odločbi o kazenski sankciji,« odgovarja predsednica koprskega okrožnega sodišča mag. Samanta Nusdorfer. Kot dodaja, je kazen znižalo na podlagi tega, da je okoliščinam, ki so pomembne za odmero kazni, dalo drugačno težo kot prvost...